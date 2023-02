Podkasty pełne historii

Zachęcamy Państwa do wysłuchania nowych ciekawych rozmów w cyklu podkastów „POLITYKA o historii”.

Agnieszka Krzemińska zaprasza do świata starożytności. Wielka Piramida w Gizie wybudowana 4,5 tys. lat temu dla faraona Cheopsa to imponujący monument starożytnej technologii i fascynujący symbol cywilizacji egipskiej. O tym, dlaczego nie ma w niej mumii faraona, czy jest perfekcyjna pod względem technicznym, jakie skrywa zagadki, kto ją zbudował i jak oraz dlaczego nie byli to kosmici, opowie archeolog i dziennikarz Szymon Zdziebłowski, autor książki „Wielka Piramida. Tajemnice cudu starożytności”.

Zaś dr hab. Marcin Zaremba wraz z historykiem dr. Konradem Rokickim oraz psychologiem dr. Mateuszem Płatosem rozmawiają o osobowości Władysława Gomułki. Czy I sekretarz PZPR był w spektrum autyzmu? Wiele za tym przemawia: nie czytał społecznych emocji, miał trudności z nawiązywaniem relacji, nie miał przyjaciół. Cechowały go brak poczucia humoru, przywiązanie do codziennych rytuałów.

Zachęcamy także do odsłuchania wcześniejszego podkastu dr. hab. Marcina Zaremby – rozmowy z historyczką dr Anną Dobrowolską o socjalistycznej wizji seksu i pracownicach seksualnych epoki PRL.

Rozmowy POLITYKI (nie tylko o tematyce historycznej) można znaleźć na: polityka.pl/podkasty, jak również na: Spotify. com, Apple Podcasts i Google Podcasts.

