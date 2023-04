Do 31 maja trwają zgłoszenia do XI edycji Stypendium im. Leopolda Ungera – ogólnopolskiego programu stypendialnego skierowanego do młodych dziennikarzy i adeptów dziennikarstwa. Jedną z nagród jest staż w redakcji POLITYKI.

Zgłaszać mogą się studenci wszystkich kierunków i stopni kształcenia do 35. roku życia. Kryteria oceny:

• opublikowane w różnych rodzajach mediów tematy publicystyczne

• praca na rzecz mediów studenckich

• współpraca z mediami internetowymi

• udokumentowane publikacjami efekty staży dziennikarskich.

Zgłoszenia przyjmowane są drogą mailową: stypendium.unger@umcs.lublin.pl.

Stypendium im. Leopolda Ungera to cykliczny program stypendialny, zainicjowany przez rodzinę Patrona i uruchomiony w 2013 r. przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Do tej pory wyłoniono 54 laureatów, którzy mieli możliwość realizacji projektów reportażowych, szlifowania warsztatu pod okiem doświadczonych praktyków i rozwoju pasji dziennikarskiej.

Szczegóły na: www. polityka.pl/opolityce w zakładce aktualności