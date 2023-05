Jazz Around Festival 21-22 lipca 2023 r. w Katowicach

Jacob Banks, Benjamin Clementine, Theo Croker, Monika Borzym, MonoNeon i inni zamykają line-up drugiej edycji Jazz Around Festival 2023 w Katowicach.

Najlepsza muzyka z pogranicza jazzu, funku i groove’u wypełni dwa ciepłe, lipcowe wieczory w stolicy Śląska. Jacob Banks, Benjamin Clementine, Theo Croker, Mychelle, MonoNeon, MaBaSo i Kuba Badach, Klawo, Monika Borzym, USO 9001 – to artyści i artystki, którzy dopełniają line-up Jazz Around Festival 2023. Druga odsłona wydarzenia już 21 i 22 lipca w na scenach katowickiego MCK i NOSPR. Bilety dostępne w sprzedaży na jazzaround.pl.

Druga edycja Jazz Around Festival, międzynarodowego wydarzenia inspirowanego legendarnymi Montreux Jazz Festival i North Sea Jazz Festival, wystartuje już za niespełna dwa miesiące. Ze scen popłyną dźwięki raz bliższe jazzowi, czasem bardziej funkowe czy soulowe, ale niemal zawsze z wyczuwalnym feelingiem, groove’em, sekcją dętą i dynamiczną pracą sekcji rytmicznej.

Do tej pory ogłoszonymi artystami są gitarzysta Cory Wong, funkowa legenda Incognito, brytyjskie trio The Comet Is Coming, kolektyw Brooklyn Funk Essentials. W Katowicach wystąpi też kompozytor i wokalista Stephen Day, węgierski kwartet Mörk, norweski multiinstrumentalista Ole Børud. Usłyszymy też songwriterkę Tertię May, austriacki kwartet Candlelight Ficus oraz After ’Ours z Nowej Zelandii. W line-upie pojawiły się też polskie gwiazdy: Dorota Miśkiewicz i Henryk Miśkiewicz, Marek Napiórkowski z najnowszym albumem String Theory oraz Kasia Pietrzko Trio z Maciejem Kądzielą i Andrzejem Chyrą.

Jak każdy pionier Jacob Banks nie boi się przekraczać artystycznych granic. Wpadające w ucho, charakterystyczne brzmienie, w których odnajdziemy elementy R&B, rock and rolla, hip-hopu i popu, to jego znak rozpoznawczy. Dużą popularność przyniósł mu album Village z 2018 roku, z którego pochodzi m.in. utwór Unknown (To You), odtworzony ponad 45 milionów razy w serwisie Spotify. Z kolei słynny Chainsmoking, utwór z tej samej płyty, tygodnik „Time” uznał za jedną z najlepszych piosenek 2017 roku.

Jak w kilku słowach opisać artystyczny świat Benjamina Clementine’a? Bardzo trudno, wszak jego eksperymentalne, momentami awangardowe podejście do muzyki popularnej, enigmatyczna prezencja, aksamitny baryton i literacka pasja wymykają się prostym kategoriom. Uznany przez krytyków zdobywca Mercury Prize, człowiek wielu talentów, zaczaruje festiwalową publiczność już za niespełna dwa miesiące.

Artysta, producent, kompozytor, lider myśli, influencer i twórca gustów, a przede wszystkim maestro trąbki Theo Croker zagra na jednej ze scen Jazz Around Festival. Ostatnie dwa albumy artysty, Love Quantum z 2022 roku i Blk2Life // A Future Past z 2021 roku, oraz najnowszy minialbum By the Way pokazują podróż Crokera jako trębacza, kompozytora i producenta w rozszerzaniu muzyki jazzowej o hip-hop, R&B i elektronikę.

MonoNeon, czyli Dywane Thomas Jr., to pochodzący z Memphis w USA basista i muzyk eksperymentalny. Popularność zdobył za pośrednictwem serwisu YouTube, gdzie dzięki graniu zjawiskowych gitarowych setów zdobywał coraz większą rzeszę fanów. Artysta ma już na koncie statuetkę Grammy jako współtwórca albumu King’s Disease Nasa oraz kilkadziesiąt albumów nagranych we współpracach i solowo.

Na Jazz Around Festival wystąpi trio MaBaSo z Kubą Badachem. To projekt wibrafonisty elektrycznego – Bernarda Maseli. Tworzą go kontrabasista i basista elektryczny Michał Barański oraz słowacki perkusista, obecnie mieszkający w Pradze – Dano Šoltis. W projekcie weźmie również udział wokalista i kompozytor, lider zespołu Poluzjanci – Kuba Badach.

W Katowicach wystąpi też wokalistka jazzowa Monika Borzym, której ostatni album to zagłębienie się w twórczość jednej ze swoich idolek – kanadyjskiej legendy Joni Mitchell. „Ta płyta to wyraz buntu przeciw temu, co dzieje się na dzisiejszym rynku muzycznym. Obecnie dominuje na nim produkcja i elektronika i wszystko wydaje mi się zunifikowane” – mówi artystka. Płyta powstała we współpracy z wybitnym gitarzystą z Los Angeles – Mitchellem Longiem – oraz nowojorskim producentem Devinem Greenwoodem.

Początki Klawo sięgają 2019 roku. Po pierwszych wspólnych próbach okazało się, że nowe aranżacje i energia każdego z członków nadała utworom zupełnie nowego groove'u, a oparta na jazzowej improwizacji spontaniczność sprawiła, że zaczęli grać coraz więcej i wspólnie komponować autorski materiał. Instrumentalne kompozycje Klawo czerpią z różnych stylów muzycznych, w tym funku, psychodelii, hip hopu, jazzu i afrobeatu, ze sporą dozą miejsca na improwizację.

Urodzona i wychowana w londyńskim Hackney Mychelle po raz pierwszy sięgnęła po gitarę w wieku 10 lat, by na dobre powrócić do niej po siedmiu latach, tworzyć muzykę i budować swoją muzyczną markę na londyńskiej scenie. W 2019 roku została zauważona przez Idrisa Elbę, który zaprosił ją do zaśpiewania w projekcie Yardie Mixtape. W maju 2023 roku ukazała się epka It’s Not You, It’s Me.

Zachwycają nie tylko muzycznym warsztatem, lecz także świeżym podejściem do jazzu. USO 9001 to – jak mówią członkowie zespołu – „off-jazz, hip-hop, gęste bity grane na bębnach, gitarowe piosenki i punk rock”. Na początku 2021 roku ukazała się ich epka Unidentified Sonoristic Object, która zawojowała festiwal Jazz Jantar.

KARNETY

REGULAR TICKETS

Dostępne do 1.07.2023 (godz. 11:59) lub do wyczerpania puli biletów.

Karnet dwudniowy: 399 zł

FINAL CALL TICKETS

Dostępne od 1.07.2023 (godz. 12:00) do wyczerpania puli biletów.

Karnet dwudniowy: 459 zł

Informacje o biletach jednodniowych ogłosimy niebawem!

Na wybrane koncerty w NOSPR będzie obowiązywała wcześniejsza rezerwacja miejsc z uwagi na ich ograniczoną liczbę. Szczegółowe informacje podamy wkrótce.

Organizatorem wydarzenia jest poznańska agencja koncertowa Good Taste Production. Partnerami wydarzenia są Międzynarodowe Centrum Konferencyjne i siedziba Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. Patronami medialnymi są „Polityka”, „Gazeta Wyborcza”, Radio 357, „Jazz Forum”, „Jazzpress”, „Jazz Soul” i „Magazyn Presto”. Więcej informacji i regulamin wydarzenia na jazzaround.pl.

