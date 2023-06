Co oznacza lex Tusk – czyli o co chodzi Kaczyńskiemu

PiS broni się i bronić się będzie przed krytyką tej haniebnej decyzji z zewnątrz i wewnątrz, mówiąc: O co ten cały rwetes? Prawo przyjęto zgodnie z procedurami, nikogo nie skazano, nikogo nie wyeliminowano z życia publicznego.

Nie wiemy, jak daleko posuną się w swej bezczelności i bezprawiu. Wiemy, a raczej wiedzieć powinniśmy, jakie są intencje. Te są oczywiste: najważniejszym i najbezpieczniejszym krokiem ku temu, aby wygrać nadchodzące wybory, jest narzucenie narracji w przedwyborczych miesiącach.

W polityce i walce o władzę najważniejsza jest narracja (parafrazując „It is the economy, stupid” – „Rzecz sprowadza się do narracji, głupcze”). Zwłaszcza dziś, kiedy fakty mają mniejsze znaczenie, bo media społecznościowe zacierają granice między fałszem i prawdą. Jarosławowi Kaczyńskiemu wiele można zarzucić, ale nie brak sprytu. Chciałby widzieć Donalda Tuska na politycznej banicji, a najlepiej – za kratkami. Ale na razie musi wygrać, aby mafia nie doczekała się rozliczeń. A do tego trzeba, aby kraj nie mówił:

– o bezprawiu i gigantycznym rozkradaniu państwa

– o mafijnych praktykach na skalę niespotykaną w Rosji, Turcji czy na Węgrzech

– o niszczeniu oświaty, kultury i nauki

– o zapaści w służbie zdrowia

– o ignorantach, którzy rządzą gospodarką

– o klęsce publicznych finansów

– o niszczeniu polskiego wojska przez buńczucznych niedorajdów

– o niszczeniu naszej reputacji przez dyplomatołków

– o niszczeniu wolnych mediów

– o niszczeniu polskich sojuszy

– o podważaniu naszego miejsca w Unii i traktowaniu jej wyłącznie jak bankomatu

– o złodziejach, którzy krzyczą bez ustanku „łapaj złodzieja!