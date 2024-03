Sprostowanie

Nawiązując do informacji zawartych w artykule prasowym „Czyścić, nie niszczyć” autorstwa Justyny Sobolewskiej i Aleksandry Żelazińskiej (POLITYKA 9), informujemy, iż nieprawdą jest, że (cyt.) „Ruszar z zastępcą próbowali ją (tj. wiceminister kultury Joannę Scheuring-Wielgus) przekonywać do zmiany zdania za zamkniętymi drzwiami gabinetu w IL, wymyślali związki zawodowe, by zapobiec likwidacji. Bez skutku”.

JÓZEF RUSZAR, PAWEŁ NOWAKOWSKI