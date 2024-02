Instytut Książki: jak czyścić, żeby go nie zniszczyć. PiS latami wspierał twórców prawicy

Przez ostatnie lata w literaturze wspierani i promowani za granicą byli swoi. Teraz ruszają porządki w Instytucie Książki – oby nie zgubiło się w nich to, co wcześniej działało.

PiS słynął z nadprodukcji instytucji kulturalnych, które teraz trzeba na nowo poukładać. Albo sensownie scalić. W literaturze też doszło za PiS do cudownego rozmnożenia – obok Instytutu Książki od 2019 r. działa Instytut Literatury. Nazwy zbliżone, ale formalnie nic ich nie łączyło. Teraz się scalą. Ministerstwo Kultury lada dzień ogłosi p.o. dyrektora, czyli „czyściciela”, który zbada, co w tych instytucjach działało, a co zawodziło. Ważne, by zachować ciągłość tego, co było dobrze wymyślone, i odbudować prestiż w kraju i za granicą. Bo IK i IL, odpowiedzialne za promocję literatury, latami pracowały głównie na własny czarny piar. Środowisko literackie i wydawnicze liczy z kolei na konkurs, który w dalszej perspektywie wyłoni nowego dyrektora lub dyrektorkę jednej, sensownej instytucji.

Na tropie nowych elit

Kiedy Instytut Książki powstał w 2004 r., jego zadaniem była przede wszystkim promocja polskiej literatury za granicą. To pokłosie tego, co udało się zdziałać we Frankfurcie w czasie Targów Książki w 2000 r. – Polska była tam gościem honorowym i powstał wówczas zespół specjalistów, a z czasem pola działania poszerzyły się o promocję czytelnictwa w kraju, programy wspierające infrastrukturę i rozwój bibliotek. Jak grzyby po deszczu wyrastały też Dyskusyjne Kluby Książki. Matką DKK była Elżbieta Kalinowska, która rozwijała tę inicjatywę przy bibliotekach.

Rodzimy Instytut Książki to wyjątkowy rodzaj instytucji, bo ma działać i w kraju, i za granicą. W innych państwach podobne placówki zajmują się po prostu promowaniem literatury na świecie, w Polsce IK ma wspierać czytelnictwo, realizuje programy własne, a zarazem jest operatorem środków ministerialnych, choćby z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. Przyznaje dotacje dla wydawców, czasopism, festiwali, bibliotek i ośrodków kultury.