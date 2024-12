Pulsar najlepszym medium popularnonaukowym w Polsce!

Pulsar wygrał w konkursie „Popularyzator Nauki”. To najważniejsza nagroda, jaką w naszym kraju może zdobyć medium popularnonaukowe.

Oto ich wystąpienie:

Katarzyna Czarnecka, wicenaczelna redaktorka Pulsara: - Biorąc pod uwagę innych laureatów i finalistów, których do tej pory poznaliśmy, Pulsar jest dzieckiem, bo nie mamy jeszcze trzech lat. Nie znam się specjalnie na dzieciach, ale to jest chyba taki etap raczkowania...

Karol Jałochowski, naczelny redaktor Pulsara - Zaczynamy sięgać po pędzel i kredki...

Katarzyna Czarnecka: - I z tymi kredkami raczkujemy, ale chyba raczkujemy dosyć szybko. Udaje nam się w ten sposób zwiedzać różne dziwne i tajemnicze zakątki rzeczywistości i świata. Towarzyszą nam w tym, i właściwie umożliwiają nam to, nasi fantastyczni autorzy, których tutaj pozdrawiamy (nie będziemy teraz wymieniać ich wszystkich, ale na stronie wymienimy), ale przede wszystkim chcielibyśmy podziękować wydawnictwu „Polityka” i naszemu redaktorowi naczelnemu Jerzemu Baczyńskiemu. Nie dlatego, że się podlizujemy, redaktorze, ale dlatego, że dla mediów, które są samodzielne, samorządne, co oznacza wolne, co oznacza, że utrzymują się same, pomysł stworzenia portalu popularnonaukowego - myślę, że większość z państwa wie - to pomysł dość osobliwy ekonomicznie. Dziękujemy.

Karol Jałochowski: - Chciałbym podziękować jeszcze dwóm paniom, bez których też nie byłoby nas tutaj na scenie: Oldze Orzyłowskiej-Śliwińskiej, czyli szefowej miesięcznika „Wiedza i Życie” oraz Elżbiecie Wietesce, która jest szefową „Świata Nauki” - to jest karkołomna rzecz prowadzić miesięczniki naukowe w Polsce i im się to udaje, a my [w Pulsarze] też prezentujemy treści tych dwóch miesięczników. Chciałbym podziękować też wszystkim finalistom, właściwie wszystkim państwu, bo to się bardzo dziwnie splata, fajnie się splata, z takim akcentem może na miesięcznik „Delta”, bez którego to miesięcznika nas by nie było, nie byłoby Pulsara, bo jako dziecko tę „Deltę” czytałem, a zwłaszcza „Małą Deltę”. Tutaj wszystko tak jakoś przepływa, tak mi się wydaje. Bardzo dziękujemy.

Katarzyna Czarnecka: - Bardzo.

Wydawany przez Politykę nowoczesny portal popularnonaukowy działa zaledwie od 2022 roku, a w tym czasie stał się największym źródłem informacji o osiągnięciach badaczy z całego świata w ogólnopolskiej prasie. Artykuły o najważniejszych badaniach ukazują się na stronie www.projektpulsar.pl tuż po zdjęciu embargo czasowego, a pozostałe najciekawsze osiągnięcia naukowe trafiają do codziennego serwisu. Portal tworzy także teksty problemowe, społeczne i związane z kulturą - m.in. poleca wybrane książki, publikuje przedruki fragmentów wydawnictw, pod kątem naukowym analizuje popularne filmy czy seriale. Ponadto prezentuje opinie, reportaże naukowe, śledzi nowinki technologiczne i zmiany klimatyczne, przeprowadza wywiady i moderuje dyskusje między naukowcami. Okrętem flagowym portalu są cotygodniowe godzinne podcasty czy rozmowy z badaczami, które zespół Pulsara prowadzi na rozmaitych festiwalach.

W Pulsarze pracuje zespół wyspecjalizowanych w określonych dziedzinach nauki dziennikarzy, to portal z treściami premium, a więc jest medium płatnym (niemniej w przystępnej cenie). Subskrybujący otrzymują dostęp nie tylko do wszystkich materiałów tworzonych w ramach codziennego funkcjonowania portalu, ale także do najnowszych i archiwalnych artykułów dwóch prestiżowych miesięczników – najstarszego amerykańskiego pisma popularnonaukowego „Scientific American” („Świat Nauki”) oraz jednego z najstarszych polskich wydawnictw popularnonaukowych „Wiedza i Życie”. Od 2024 roku czytelnicy Pulsara mogą także słuchać wybranych artykułów (wersje dźwiękowe przygotowywane są z użyciem sztucznej inteligencji).

Pulsar jest partnerem strategicznym Śląskiego Festiwalu Nauki w Katowicach, redaktor naczelny portalu, Karol Jałochowski jest kuratorem programu filmowego sekcji Doc+Science na Krakowskim Festiwalu Filmowym, Pulsar współpracuje z wydawcami książek popularnonaukowych, nawiązał też ostatnio współpracę m.in. z Muzeum Sztuki Nowoczesnej.

Zespół Pulsara pisze przyjaźnie o nauce, nie stroni też momentami od humoru – chcąc tym pokazać, że nauka jest nie tylko fascynująca, ciekawa i przydatna, ale też po prostu fajna.

Wszyscy laureaci 20. edycji konkursu „Popularyzator Nauki”

W tym roku Nagroda Główna konkursu „Popularyzator Nauki” trafiła redakcji miesięcznika „Delta”. Swoją decyzję kapituła nagrody uzasadniła tak: „Za pół wieku popularyzacji matematyki, fizyki, astronomii i informatyki na bardzo wysokim poziomie. Za umiejętność włączania w te działania naukowców, doktorantów i nauczycieli. Za wysoką merytoryczną i redakcyjną jakość publikacji”.

Ponadto przyznano następujące nagrody:

W kategorii Naukowiec zwycięzcą został dr Tomasz Miller z Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W kategorii Animator zwyciężczynią została Dagmara Bożek.

W kategorii Zespół zwycięzcą została Strefa Naukowa Festiwalu Fantastyki Pyrkon.

W kategorii Instytucja zwycięzcą została Europejska Fundacja Kosmiczna.

W kategorii Media zwycięzcą została redakcja Puslara – portalu popularnonaukowego, którego wydawcą jest POLITYKA.

Poza tym kapituła zdecydowała o przyznaniu dwóch wyróżnień. Pierwsze z nich otrzymał ekohydrolog, dr Sebastian Szklarek z Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii PAN w Łodzi. Drugie wyróżnienie trafiło do zespołu badaczy z Uniwersytetu Łódzkiego „W stronę dostępności”.

Jak co roku redakcja serwisu Nauka w Polsce przyznała także nagrodę im. red. Tomasza Trzcińskiego za wzorcową politykę informacyjną. W tym roku trafiła ona do Eweliny Zambrzyckiej-Kościelnickiej, rzeczniczki Centrum Badań Kosmicznych PAN.

Wszystkim tegorocznym zwycięzcom gratulujemy. A autorkom i autorom Pulsara, bez których tego wielkiego sukcesu by nie było, bardzo serdecznie dziękujemy.