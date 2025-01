Ziemskie dzieje Kościoła. Zapraszamy do ekumenicznej lektury!

Już 22 stycznia trafia do sprzedaży Pomocnik Historyczny „Ziemskie dzieje Kościoła”.

Wydanie specjalne zajmuje się historią chrześcijaństwa i ziemskimi dziejami Kościoła rzymskiego, zagadnienia dogmatyczne i teologiczne poruszając o tyle, o ile ich rozumienie jest potrzebne dla pojęcia spraw doczesnych.

Obecny Jubileuszowy Rok Święty 2025 skłania do stosownych rekolekcji (łac. recolligere – zbierać na nowo, powtórnie). Proponujemy drugie wydanie – przejrzane i uzupełnione – Pomocnika Historycznego wydanego przed dziesięciu laty. Udało nam się zaprosić do współpracy autorów w różnym stopniu uczestniczących (lub nie) w życiu chrześcijan i Kościoła katolickiego, mających więc odmienne stosunki do instytucji wiary. Dzięki temu otrzymaliśmy obraz bogatszy w kolory i o większej głębi.

Pomocnik Historyczny „Ziemskie dzieje Kościoła” już w sprzedaży wersji papierowej i cyfrowej:

1. Od 22 stycznia w dobrych punktach sprzedaży prasy. Już teraz w naszym sklepie internetowym.

2. Od 21 stycznia w serwisie Polityka.pl, o ile jesteś już subskrybentem wersji Premium lub Uniwersum.

Zapraszamy do ekumenicznej lektury!