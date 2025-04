Tablica Daniela Passenta

„W tym domu przez 50 lat mieszkał Daniel Passent, 1938–2022, »Bywalec«, mąż, ojciec, dziadek, przyjaciel. Dziennikarz i wieloletni felietonista tygodnika »Polityka« (1958–2022). Autor książek i skeczy do STS-u, kabaretów »Pod Egidą«, »Dudek«. W latach 2006–2022 prowadził autorski blog internetowy »En passant«. Ambasador w Chile w latach 1997–2002”.

Tablicę tej treści odsłoniły w sobotnie południe córka i żona Daniela Passenta – Agata Passent i Marta Dobromirska-Passent – na domu przy Jakiela 8 na warszawskim Starym Żoliborzu. Zebrała się przed nim rodzina i przyjaciele uwielbianego przez czytelników autora „Polityki”.

– Dla niego dom i rodzina były na pierwszym miejscu. Przepraszam naszego szefa, ale praca była na drugim – mówiła Agata Passent, zwracając się żartobliwie do Jerzego Baczyńskiego. Przypominała: – Tutaj powstały setki, tysiące felietonów taty. Tutaj miał fantastyczne możliwości pracy, skupienia, ukochał sobie Żoliborz. Udało mu się stworzyć to, co odebrano mu w czasie wojny.

Daniel Passent urodził się w Stanisławowie 28 kwietnia 1938 r. w żydowskiej rodzinie; był ukrywany, jego rodzice zginęli w 1944 r. Publikował najpierw na łamach „Sztandaru Młodych”. W „Polityce” debiutował w 1958 r. Dzięki niemu w 1961 r. nasz tygodnik – jako pierwszy na świecie – opublikował „Wyznania mordercy – Adolfa Eichmanna”. Nakład przekroczył 100 tys. egzemplarzy. „Jestem bardziej wierny »Polityce« niż kobietom, z którymi dzieliłem swój los” – mówił Agacie Passent w ich wspólnym podkaście, którego nadal można wysłuchać na polityka.pl.