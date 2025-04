Potrzebne nam centra środowiskowe

Czytam artykuły POLITYKI o starości. Jestem pełna uznania dla trafności spostrzeżeń o sytuacji ludzi starych.

Mam 88 lat, mąż zmarł 11 miesięcy temu, mieszkam sama. I bardzo chciałabym mieszkać do końca życia w swoim mieszkaniu. Bardzo popieram organizację centrów geriatrycznych, które koordynowałyby opiekę nad seniorami w ich domach. Jestem samodzielna, ale coraz słabsza. Chciałabym mieć jako towarzysza psa lub kota; przez całe nasze życie towarzyszyły nam zwierzęta. Teraz jednak nie mogę podjąć się takiego obowiązku, bo mieszkam na drugim piętrze, a chodzenie po schodach sprawia mi trudność.

Bardzo bym chciała, aby w Szczecinie powstało takie centrum środowiskowe wspierające nas, ludzi starych. Są Kluby Seniorów przy Radzie Miasta, jest też Rada Seniorów, Domy Opieki, Dom Pobytu Dziennego, ale to nie to, co nam jest naprawdę potrzebne w codziennym życiu. Jestem gotowa zapłacić za pewność, że jak będę potrzebowała pomocy medycznej czy bytowej, to ją otrzymam.

ZOFIA BUŁGAJEWSKA

Przestarzały system

W numerze 13. przeczytałem rozmowę z Michałem Rutkowskim; zamieszczono ją w ramach cyklu „Odchodzić po ludzku”, ale poznając wywody p. Rutkowskiego, zauważyłem, że tego „po ludzku” jest tam raczej niewiele. Oczywiście pojawia się stara śpiewka, jaki ten wiek emerytalny jest u nas niski. A według mnie sprawa jest prosta: chcesz pracować dalej, po prostu pracuj! Tyle że pan Rutkowski chyba lekko się zagalopował, twierdząc, że po ukończeniu 65 lat można jeszcze pracować nawet… 20 lat. Cóż, gdybym pracował w Banku Światowym, też chętnie byłbym czynny zawodowo choćby i do „setki” (…). Ale gros ludzi pracuje nie tylko na stanowiskach dyrektorskich czy klepie w klawiatury w korporacjach, tylko wykonuje monotonne, męczące, choć konieczne do funkcjonowania świata, prace (…). Znam ludzi, którzy lubią swoją pracę, i przynosi im, oprócz godziwych zarobków, satysfakcję, jednak dla większości – do której się niestety zaliczam – praca zawodowa jest po prostu źródłem utrzymania…

JACEK KORUSIEWICZ, SOSNOWIEC

***

Wszystkie teksty i wywiady, które do tej pory ukazały się w cyklu „Odchodzić po ludzku”, znajdą Państwo w specjalnej zakładce na naszej stronie: www.polityka.pl/odchodzicpoludzku

Zachęcamy też do dzielenia się z nami swoimi doświadczeniami: akcja@polityka.pl