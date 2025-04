Jak rozpoznać fake newsa, clickbait, deepfake’a?

W czasach, gdy aż 84 proc. Polek i Polaków deklaruje, że spotkało się z fake newsem, a co drugi rodak nie czuje się w sieci bezpiecznie, Fundacja PZU rozpoczyna kampanię edukacyjno-społeczną „Czysty przekaz”, której patronuje m.in. POLITYKA. „Dezinformacja to nie tylko fake newsy. To w obecnych czasach realne zagrożenie” – podkreśla Maia Mazurkiewicz, prezeska Fundacji PZU. Potwierdzają to wyniki raportu „Dezinformacja oczami Polaków 2024”: 81 proc. badanych uważa, że w ciągu ostatniej dekady skala rozpowszechnianej w internecie dezinformacji wzrosła. A aż 9 na 10 osób udostępniło dalej przynajmniej jedną z badanych fałszywych informacji. Mimo rosnącej świadomości zjawiska zaledwie połowa badanych czuje się w internecie bezpiecznie. „Fundacja PZU wraz z licznymi organizacjami i mediami stara się uwrażliwić społeczeństwo na ten problem. Chcemy też wyposażać Polki i Polaków w konkretne narzędzia i umiejętności pozwalające samodzielnie weryfikować informacje znalezione w internecie” – opisuje Maia Mazurkiewicz.

Więcej na stronie: www.czystyprzekaz.pl, a także w naszym podkaście z cyklu „Jak się (na)uczyć”.