Od bieżącego wydania wspólnie z firmą InPost wprowadzamy możliwość prenumerowania „Polityki” do paczkomatów tej firmy. Jak odbierać nasz tygodnik co tydzień z paczkomatu?

Za pośrednictwem sklepu Polityki można już w ten sposób zamówić nie tylko prenumeratę największego w kraju tygodnika opinii, ale także wydawanych przez „Politykę” dwóch cenionych miesięczników popularnonaukowych: „Wiedzy i Życia” oraz „Świata Nauki”.

Co istotne, pisma będą dostarczone do wskazanych przez Czytelniczki i Czytelników paczkomatów bez dodatkowych opłat za przesyłkę.

Zawsze w środę w paczkomacie

InPost, firma stworzona przez Rafała Brzoskę, prowadzi ponad 25 tys. paczkomatów w wielkich miastach, miasteczkach i coraz częściej na wsiach. Wystarczy, że złożysz zamówienie w sklepie Polityki, wybierzesz paczkomat blisko domu, pracy, uczelni czy innego wygodnego dla Ciebie miejsca, a potem odbierzesz z niego co tydzień najnowszy numer.

Prenumerata „Polityki” przez InPost Paczkomat zwiększa dostępność tygodnika. Daje przy tym gwarancję, że każdy kolejny numer będzie trafiał do wybranego urządzenia zawsze w środę, a więc tego samego dnia, kiedy nasz tygodnik ukazuje się w sprzedaży.

Prenumerujesz, oszczędzasz, czytasz

To ważne! „Polityka” w prenumeracie przez InPost Paczkomat jest tańsza niż zakup w tradycyjnych punktach sprzedaży prasy. Prenumeratorzy za jeden egzemplarz zamówiony do paczkomatu zamiast 13,90 zł zapłacą w przypadku prenumeraty rocznej 11 zł, a w przypadku prenumeraty półrocznej 11,50 zł. To konkretne oszczędności. Przy zakupie prenumeraty rocznej sięgają one 150 zł i 60 zł przy zaprenumerowaniu „Polityki” na pół roku.

Wydawca do każdego z pierwszych 500 zamówień prenumeraty „Polityki” przez InPost Paczkomat dokłada w prezencie najnowsze wydanie naszego Pomocnika Historycznego poświęconego dynastii Piastów.

Skorzystaj: www.polityka.pl/paczkomat