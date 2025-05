Uwaga, nowość! „Polityka” w paczkomatach InPost

Od bieżącego wydania wspólnie z firmą InPost wprowadzamy możliwość prenumerowania „Polityki” z bezpłatną dostawą do urządzeń InPost Paczkomat. Ten ceniony i bardzo popularny już od wielu lat sposób nadawania i odbioru paczek od końca marca znajduje zastosowanie przy obsłudze prenumeraty czasopism.

W ostatnich latach zmniejszyła się liczba punktów sprzedających gazety i czasopisma, z polskich ulic zniknęły charakterystyczne kioski Ruchu; Poczta Polska nie jest w stanie realizować we właściwy sposób zamówień prenumeraty prasy. To wszystko spowodowało, że dostępność tytułów prasowych, w tym „Polityki”, pogorszyła się. W takiej sytuacji wejście InPostu na rynek dystrybucji prasy może być wydarzeniem przełomowym.

Firma stworzona przez Rafała Brzoskę dysponuje w całym kraju ponad 25 tys. paczkomatów, które są wyposażone w kilka milionów skrytek. W każdym polskim mieście, miasteczku, a nierzadko i wsi paczkomaty InPostu zapewniają możliwość wygodnego nadawania i odbierania przesyłek. Ambicją InPostu jest to, aby paczkomat był w zasięgu 450 m od naszego domu czy biura. Do tego aplikacja InPostu ma już ponad 14 mln użytkowników. To wszystko sprawia, że to bardzo wygodny, a przy tym korzystny finansowo sposób zakupu, zamawiania i dostawy „Polityki”.

• Po pierwsze, daje możliwość łatwego i pewnego dostępu do „Polityki” – do tego z gwarancją, że każdy kolejny numer będzie trafiał do wybranego przez Państwa paczkomatu już w środę, a więc tego samego dnia, kiedy nasz tygodnik trafia do sprzedaży w tradycyjnej sieci dystrybucji prasowej. O tym, że „Polityka” już czeka do odbioru, zostaną Państwo poinformowani SMS-em i/lub e-mailem.

• Po drugie, „Polityka” w prenumeracie przez InPost Paczkomat to mniejszy wydatek niż zakup w sklepie. Za jeden egzemplarz, zamiast 13,90 zł, zapłacą Państwo 11 zł w przypadku prenumeraty rocznej i 11,50 zł w przypadku prenumeraty półrocznej. Co oznacza, że przy zakupie prenumeraty rocznej oszczędzą Państwo aż 150 zł w stosunku do sumy cen egzemplarzy w punktach sprzedaży prasy i 60 zł przy zakupie prenumeraty „Polityki” na pół roku.

• I na koniec dodatkowa zachęta. Do każdego z pierwszych 500 zamówień prenumeraty „Polityki” przez InPost Paczkomat (niezależnie od tego, czy rocznej, czy półrocznej) dokładamy w prezencie najnowsze wydanie Pomocnika Historycznego „Piastowie”.

Zachęcamy gorąco do skorzystania z tego innowacyjnego sposobu dostępu do aktualnych wydań „Polityki”.