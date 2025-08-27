My i oni. Jak rozmawiać o trudnych relacjach Polski z Izraelem

Po letniej przerwie „Polityka” i Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy – Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego zapraszają na kolejną debatę z cyklu „Izrael na Koszykowej”.

Spotkanie odbywa się w czwartek 18 września w Bibliotece Publicznej m. st. Warszawy – Bibliotece Głównej Województwa Mazowieckiego przy ul. Koszykowej 26/28 – o godz. 18 w sali konferencyjnej Gmachu im. St. Kierbedziów.

W debacie, którą prowadzi dziennikarka „Polityki” Agnieszka Zagner, udział biorą: były ambasador Polski w Izraelu Maciej Kozłowski, dziennikarka Marta Rebzda oraz mieszkający w Polsce Izraelczyk Alon Benach.

Projekt finansuje Miasto Stołeczne Warszawa.

Kolejne spotkanie z cyklu odbędzie się 20 listopada.

Zachęcamy też do lektury naszego Pomocnika Historycznego „Izrael–Palestyna”, dostępnego pod tym adresem.