29. edycja Festiwalu Nauki w Warszawie

W dniach 19 – 28 września 2025 w Warszawie odbędzie się 29. edycja Festiwalu Nauki – największego i najstarszego święta nauki w Polsce. Na publiczność czeka ponad 996 wydarzeń popularnonaukowych, w tym 411 spotkań ogólnodostępnych, 12 wystaw i 391 lekcji.

Tygodnik „Polityka”, nasze miesięczniki popularnonaukowe „Wiedza i Życie” i „Scientific American. Świat Nauki” oraz serwis popularnonaukowy Pulsar są po raz kolejny patronami tego ważnego święta nauki.

Patronem 29. edycji Festiwalu Nauki jest prof. Hilary Koprowski, twórca pierwszej skutecznej szczepionki przeciwko wirusowi polio, wywołującemu chorobę Heinego-Medina.

Szczepionka wynaleziona przez prof. Koprowskiego była rewolucyjna, a podawanie jej doustnie powodowało, że w krótkim czasie możliwe było zaszczepienie dużej liczby ludzi. Dzięki niemu udało się zakończyć epidemię polio, która trwała w Polsce w latach 50., kiedy rocznie wykrywano kilka tysięcy przypadków zakażenia, a już po 3 latach masowego podawania szczepionki liczba ta spadła do kilkunastu przypadków.

W ramach tegorocznego Festiwalu Nauki odbędą się m.in. wykłady, wystawy, warsztaty czy gry edukacyjne. Otwarte drzwi do instytucji badawczych pozwolą uczestniczyć w codziennej pracy naukowców i poznania nauki wszystkimi zmysłami. Niektóre wydarzenia będą relacjonowane online (w tym wszystkie debaty główne), a inne nagrywane i umieszczane na YouTube. Tak więc zainteresowani, którym nie uda się dotrzeć na miejsce, będą mieli szansę na ich objerzenie.

„Co roku organizując Festiwal Nauki staramy się stworzyć atmosferę naukowego święta. Jesteśmy przekonani, że udział w Festiwalu pomaga uczestnikom lepiej zrozumieć otaczający nas świat, a także pozwala dowiedzieć się, na jakie pytania nauka szuka odpowiedzi” – zaznacza dr Zuzanna Toeplitz, Dyrektorka Festiwalu Nauki.

Szczególnie polecamy debatę inaugurującą Festiwal: „Czy sztuczna inteligencja unieważni naukę?” (w piątek 19 września o godz. 18.00 w Auli 9/B Wydziału Biologii, ul. Miecznikowa 1 w Warszawie) oraz debatę poświęconą sposobom medialnej manipulacji (w sobotę 20 września o godz. 17.00 w Auli prof. Jana Baszkiewicza na Wydziale Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28).

Cały program i zasady uczestnictwa w poszczególnych spotkaniach dostępne są na stronie: festiwalnauki.edu.pl

Serdecznie polecamy!