23 września 2025
Odsunięta od pracy

Po publikacji mojego artykułu „Oddział zamknięty” otrzymaliśmy pismo od pani Moniki Bąk, dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu, w którym informuje, że wymieniona w artykule szkolna wychowawczyni nie została zwolniona, lecz „złożyła wypowiedzenie i zakończyła stosunek pracy z zachowaniem okresu wypowiedzenia”.

To prawda. Formalnie wychowawczyni zrezygnowała z pracy, ale w okresie wypowiedzenia na wniosek nowej kierowniczki oddziału została odsunięta od pracy z pacjentami w trybie natychmiastowym, zwolniono ją z obowiązku świadczenia pracy i musiała odejść bez pożegnania z pacjentami.

AGNIESZKA SOWA

