„Opowieści o szpiegach. Od Odyseusza do Bonda”

12 listopada ukaże się najnowszy Pomocnik Historyczny POLITYKI, tym razem poruszający dzieje agentury i najbardziej znanych szpiegów w historii.

Dobry szpieg to ktoś, o kim nie wiemy nic. Ale w czasach natężenia konfliktów międzynarodowych wpadki są częstsze i dzięki nim poznajemy ludzi działających w cieniu. Prezentujemy kilkadziesiąt portretów wybranych agentów od starożytności do dziś. Sięgamy do wojen Imperium Romanum i szpiegów Cezara, do wojen krzyżackich i szpiegów Zakonu, przy okazji wyjaśniamy, dlaczego byli skuteczniejsi niż polscy, prezentujemy agentów Napoleona i wywiadowców króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Pokazujemy, kto działał za kulisami Wielkiej Gry, czyli XIX-wiecznej rywalizacji mocarstw o Azję Środkową. Kto zdobywał informacje po obu stronach żelaznej kurtyny. Nie pomijamy roli dezinformacji, licencji na zabijanie, wywiadu gospodarczego i kradzieży patentów, na której budowano potęgę ekonomiczną.

Pokazujemy tworzenie takich instytucji jak Mosad, MI5, CIA, GRU i to jak rozwijał się i profesjonalizował wywiad państw.

Najważniejsi w tym wszystkim są konkretni ludzie, ich motywy, sukcesy i porażki kończące się nierzadko śmiercią. Oceniamy ikony tej „profesji” – czy rzeczywiście Mata Hari zasługuje na swoją legendę? Czy działania flagowej agentki Putina, Anny Chapman, były tylko śmiechu wartym?

Zapraszamy do fascynującej lektury.

