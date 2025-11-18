Artykuł Adama Grzeszaka „Ciurka, Wisła ciurka” (POLITYKA 44 ), dotyczący m.in. konfliktu wokół planów budowy progu spiętrzającego Wisłę przy elektrociepłowni Siekierki, skłonił spółkę ORLEN Termika do nadesłania obszernego polemicznego stanowiska. Publikujemy jego najważniejsze fragmenty.

„ORLEN Termika wykluczyła na etapie koncepcyjnym budowę progu na Wiśle. Od 2016 r. prowadzimy prace w zakresie zabezpieczenia funkcjonowania zakładu poprzez stabilizację dna na wysokości EC Siekierki i wdrożenie rozwiązań, które będą zapobiegały dalszemu postępowaniu procesu erozji rzeki, które nie wynikają z działalności naszej firmy. Zapewnienie bezpieczeństwa cieplnego i energetycznego dla mieszkańców jest naszym priorytetem, dlatego musimy dostosować się do obecnych warunków. Analizy z udziałem ekspertów z dziedziny hydrologii wskazały jako optymalne i najmniej ingerujące w środowisko przeprowadzenie stabilizacji dna za pomocą faszyny kamienno-wiklinowej, rozwiązania stosowanego od stuleci m.in. przy regulacjach hydrotechnicznych w Holandii. (…) Rozpoczęliśmy również badania, których celem jest ocena wpływu istniejącego układu chłodzenia EC Siekierki na ichtiofaunę rzeki. Wynikiem badań prowadzonych przez prof. dr hab. Piotra Parasiewicza z Instytutu Rybactwa Śródlądowego we współpracy z SGGW będzie nie tylko poznanie skali tego oddziaływania, lecz także analiza możliwych do zastosowania działań zapobiegawczych. (…)

Uciążliwością zamkniętego układ chłodzenia nie jest tylko ingerencja w krajobraz (konieczność wybudowania wielkogabarytowych instalacji – wieży chłodniczej i układów pomocniczych), lecz przede wszystkim hałas (generowany przez wentylatory w przypadku chłodni wentylatorowej, a w przypadku chłodni kominowej – szum opadających kropel wody). W przypadku układu zamkniętego następuje oddanie ciepła do atmosfery, co powoduje wzmocnienie efektu miejskiej wyspy ciepła. A co jest często pomijane – jeszcze argument wodny – w przypadku takiego układu należy liczyć się z odparowaniem części wody chłodzącej, co skutkuje zmniejszeniem przepływu w rzece za ujęciem wody. (…)

ORLEN Termika jako jeden z celów zmniejszenia oddziaływania na środowisko przyjmuje również zmniejszenie zużycia wody z cieków naturalnych. W związku z powyższym decyzją zarządu Spółki prowadzimy od kilku miesięcy intensywne prace koncepcyjne w zakresie możliwości zmniejszenia poboru wody z cieków naturalnych m.in. poprzez uzupełnienie poboru wody z rzeki wodą odzyskaną, czyli ściekami oczyszczonymi. Spółka ORLEN Termika podjęła w tej sprawie rozmowy z warszawskim przedsiębiorstwem wodno-kanalizacyjnym (MPWiK) i wstępnie potwierdziła technicznie taką możliwość. Przeszkodą w jego wdrożeniu jest brak implementacji zapisów Dyrektywy Wodnej do polskich przepisów.

MICHAŁ OLSZEWSKI, WICEPREZES ZARZĄDU ORLEN TERMIKA SA