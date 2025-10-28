Hydrozagadki. Kto i jak podnosi temperaturę Wisły. Lustro wody ciągle opada

Wiśle ubywa wody, za to przybywa obowiązków. Musi dać wodę pitną, odebrać ścieki, zapewnić wodę dla przemysłu, energetyki i rolnictwa, piasek dla budownictwa. I jeszcze oferować relaks wodniakom, ryby wędkarzom, a faunie i florze naturalny ekosystem. Tak się nie da.

Tak niskich stanów wody w Wiśle jak tego lata nie notowano od czasów, kiedy prowadzone są pomiary, czyli od 1797 r. Mogli to najlepiej dostrzec mieszkańcy Warszawy ze względu na szczególne ukształtowanie doliny środkowej Wisły. Królowa polskich rzek przypominała wielką wysychającą rzekę okresową. Sporą część koryta wypełniały ławice piaskowe, między którymi płynęły wąskie strumienie. Kolejne sierpniowe pomiary ustanawiały rekordy wszech czasów. Wodowskaz Warszawa Bulwary najpierw wskazywał 9 cm, by pod koniec miesiąca zjechać do 6 cm. Hydrolodzy uprzedzali jednak, że nie oznacza to, że Wisłę można przejść w kaloszach, bo wodowskaz nie mierzy poziomu od dna, a od umownego poziomu zero. Nawet przy bardzo niskich stanach wody przez Warszawę przepływa ok. 151 m sześc. na sekundę, więc są miejsca, gdzie pofałdowania dna kryją głębsze odcinki.

Mija już kolejny rok suszy hydrologicznej, najbardziej widocznego objawu zmian klimatycznych. Po suchym lecie nadeszła sucha jesień, a po niej zapewne czeka nas kolejna bezśnieżna zima. Nawet incydenty z deszczami nawalnymi poprawiły sytuację tylko nieznacznie. Wciąż na dużej części jej przebiegu – a jest najdłuższą polską rzeką – notowane są stany niskie. Polska ma jedne z najniższych odnawialnych zasobów wodnych w Europie.

Hydrozagadki

Dolegliwie odczuwa to szczególnie energetyka, która korzysta z wiślanej wody do chłodzenia instalacji w elektrowniach i elektrociepłowniach. Dlatego Orlen Termika, właściciel elektrociepłowni warszawskich, podjął decyzję o budowie progu spiętrzającego na Wiśle koło EC Siekierki. To największa elektrociepłownia w Unii Europejskiej, zaopatrująca w ciepło ponad połowę mieszkańców Warszawy, a przy okazji również w energię elektryczną. Termika prowadzi przygotowania do budowy na Siekierkach nowego wielkiego bloku gazowo-parowego o mocy 500 MW, by eliminować węgiel z zestawu używanych paliw.