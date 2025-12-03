Dzieje Japonii. Jak się taki naród ukształtował? Nowy Pomocnik Historyczny

W Japonii czas płynie inaczej, a historia rządzi się własnymi prawami.

Wytwórcy najnowocześniejszych produktów są zanurzeni w naturze i religii, cechuje ich wysoce emocjonalny, zmysłowy stosunek do piękna. Podążają swoimi dō, drogami, które to pojęcie w ich kulturze nabrało znaczenia sztuki/umiejętności nieustannie pogłębianej pod kierunkiem mistrza w danej dziedzinie: czy to władania mieczem, czy układania kwiatów, czy to harmonii ducha, czy parzenia i podawania herbaty. Uchodzący za pracoholików, szczęśliwych z tygodnia urlopu – chętnie i zbiorowo uczestniczą w niezliczonych świętach matsuri. Znani z rozlicznych sztuk walki – żyją pod rządami pacyfistycznej (choć narzuconej) konstytucji.

Jak się taki naród ukształtował? Zapraszamy w podróż przez niezwykłe dzieje mieszkańców Wysp Japońskich i ich państwa.

