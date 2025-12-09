Nasi nominowani

Miło nam poinformować, że dziennikarze „Polityki” znaleźli się w gronie nominowanych do dwóch ważnych nagród dziennikarskich.

Katarzyna Kaczorowska za poruszający reportaż „Był zagubiony”, który ukazał się w ramach naszego specjalnego cyklu „Odchodzić po ludzku”, powalczy o nagrodę Grand Press w kategorii reportaż prasowy/internetowy. Z kolei o nagrodę w kategorii publicystyka zawalczą Rafał Kalukin za tekst o licytacji na populizmy oraz Łukasz Wójcik za artykuł poświęcony nowemu feudalizmowi. W tej kategorii nominowana jest też, opublikowana na naszych łamach, rozmowa Jakuba Janiszewskiego z politologiem Olivierem Royem („Czy leci z nami świnia?”). Zwycięzców, w tym Dziennikarza Roku, poznamy w niedzielę 14 grudnia podczas gali 29. edycji konkursu Grand Press.

Z kolei nasza redakcyjna koleżanka Violetta Krasnowska została nominowana do Nagrody Dobry Dziennikarz w kategorii dziennikarstwo społeczne. W tym samym konkursie – organizowanym już po raz siódmy przez Instytut Dyskursu i Dialogu – w gronie nominowanych w kategorii wywiad znalazła się również nasza felietonistka i prowadząca podkast Temat tygodnia Karolina Lewicka (na co dzień związana z radiem TOK FM).

Wszystkim nominowanym serdecznie gratulujemy i trzymamy za nich kciuki!