Grand Press dla Rafała Kalukina

Z dumą odnotowujemy, że nasz redakcyjny kolega Rafał Kalukin został tegorocznym laureatem Grand Press w kategorii publicystyka. Dziennikarza „Polityki” uhonorowano tą prestiżową branżową nagrodą za tekst „Gra w przegraną” – o licytacji na populizmy i tym, jakie ma ona skutki. Jak pisał Rafał: „Współczesne liberalne elity – nie tylko w Polsce – wydają się wychodzić z założenia, że jeżeli problemem demokracji jest dzisiaj popularność populizmu, należy wtopić się w tło i populistów przeczekać. Traktując to rzecz jasna jedynie jako manewr taktyczny”. I przestrzegał: „Rozpędzonej już licytacji na populizm tak po prostu nie da się zatrzymać, a jej wygranym na koniec zazwyczaj okazuje się populista”.

Ale to niejedyne teksty „Polityki” wyróżnione w tegorocznej, 29. edycji konkursu Grand Press – w kategorii publicystyka nominowano także Łukasza Wójcika za artykuł poświęcony nowemu feudalizmowi („Cichy powrót pańszczyzny”) oraz współpracującego z nami Jakuba Janiszewskiego za rozmowę z politologiem Olivierem Royem („Czy leci z nami świnia?”). Z kolei nasza dziennikarka społeczna Katarzyna Kaczorowska otrzymała nominację w kategorii: reportaż prasowy/internetowy za poruszający reportaż „Był zagubiony”, który ukazał się w ramach naszego cyklu „Odchodzić po ludzku”.