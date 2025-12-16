Zadbajmy o bezpieczeństwo seniorów!

Na wstępie słowa podziękowania za artykuły dotyczące problemów związanych z opieką nad osobami starszymi. Przejmujące i prawdziwe, zwłaszcza dwa ostatnie: jeden pokazujący samotność osób zajmujących się najbliższymi z chorobami otępiennymi („Zoś samoś”), drugi o śmierci w konsekwencji używania łóżek rehabilitacyjnych („Zmarła w łóżku. Tragicznie”). Zajmuję się zagadnieniem starzejącego się społeczeństwa od wielu lat, mam zatem świadomość wzrostu liczby produktów i usług przeznaczonych dla seniorów i zarazem związanych z tym zagrożeń. Brak odpowiednich norm bezpieczeństwa sprawi, że biznes szybko zaoferuje kolejne towary i usługi, których używanie może stanowić poważne zagrożenie dla życia seniorów i ich rodzin. Analizowałam rozwiązania stosowane od lat we Francji, wydają się bezpieczniejsze dla seniorów; jestem też przekonana, że wiele inspiracji w zakresie bezpieczeństwa seniorów można znaleźć również w Niemczech, Szwecji czy Norwegii.

Dlatego pomyślałam, aby napisać z prośbą o podjęcie na łamach POLITYKI dyskusji nad rzeczywistymi rozwiązaniami prawnymi regulującymi wprowadzanie produktów i usług dla seniorów w Polsce. Wśród czytelników jest wielu naukowców z dziedzin: prawnych, medycznych, społecznych, technologicznych, wielu polityków i wreszcie – wielu przedstawicieli ważnych dla tematu organizacji, takich jak chociażby Rzecznik Praw Obywatelskich. Gdyby tak otworzyć szeroką dyskusję w tym obszarze, uwzględniającą wszystkie te perspektywy, może wówczas dałoby się uniknąć cierpienia bezbronnych seniorów oraz zacząć budować, poprzez uregulowania prawne, bezpieczną starość nas wszystkich.

HONORATA DUDEK-FRYSIAK

Od redakcji: Bardzo dziękujemy za ten list i przyłączamy się do apelu. Jeżeli mają Państwo pomysł, jak poprawić bezpieczeństwo seniorów – nie tylko zresztą w zakresie przeznaczonych dla nich produktów i usług – zachęcamy do dzielenia się z nami swoimi refleksjami i doświadczeniami (czekamy na maile pod adresem: akcja@polityka.pl). Niezmiennie też zapraszamy do lektury kolejnych materiałów z cyklu „Odchodzić po ludzku"

Tam również mogą Państwo bezpłatnie pobrać nasz specjalny poradnik dla opiekunów domowych osób starszych, chorych i niesamodzielnych „Bądź blisko”, który powstał dzięki partnerowi naszej akcji Puckiemu Hospicjum pw. św. Ojca Pio.