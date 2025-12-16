To jeszcze nie koniec

24/7, czyli zapraszamy na stale aktualizowane strony polityka.pl, na nasze blogi i podkasty

Tusk na półmetku Koalicja Donalda Tuska rządzi od równo dwóch lat. W „Polskim demo”, wspólnym podkaście POLITYKI i Fundacji Batorego, wystawiamy jej notę. Jak władza radzi sobie z wetującym i sabotującym jej prace prezydentem Nawrockim? Dlaczego Polski nie ma przy stole podczas rokowań w sprawie Ukrainy? I czy rząd Tuska coś jeszcze „dowiezie”? Szanse są, ale – jak głosi niepisana zasada w polityce – „dobrego kryzysu nie wolno zmarnować”.

Machado w Oslo W nowym odcinku podkastu „Portret polityka” Łukasz Wójcik przedstawia laureatkę pokojowego Nobla. Do końca nie było wiadomo, czy María Corina Machado dotrze do Oslo, by odebrać medal osobiście. Od miesięcy ukrywa się przed reżimem Nicolása Maduro, wspierana zdalnie przez Donalda Trumpa. Czy wróci do ojczyzny na pokładzie amerykańskiego helikoptera? I dlaczego Trump tak nie lubi Wenezueli? Tego wszystkiego dowiecie się w 10 minut.

Więckiewicz od kulis W kulturalnym podkaście POLITYKI gościmy tym razem Roberta Więckiewicza, jednego z najbardziej utalentowanych polskich aktorów. Pretekstem do rozmowy jest serialowa „Minuta ciszy”, która wraca na ekrany w drugim sezonie i znów powinna widzów zaskoczyć. Ale mówimy też o cennym życiowym lenistwie, przegranym castingu i Kościele w Polsce. A nawet o Idze Świątek. Roberta Więckiewicza przepytuje Janusz Wróblewski.

Koziołek, „Lalka” i Pippi Prof. Ryszarda Koziołka, wybitnego literaturoznawcy i rektora Uniwersytetu Śląskiego, czytelnikom POLITYKI przedstawiać nie trzeba. W podkaście „Polityka o książkach” Justyny Sobolewskiej rozmawiamy m.in. o jego felietonach z sąsiadką w roli głównej, zaletach Pippi Pończoszanki („Fajnie być dziewczyną!” – mówi nasz gość) i dwóch ekranizacjach „Lalki”. Prof. Koziołek zdradza też z zawstydzeniem, dlaczego z pewnej książki zerwał okładkę.

Nauczki z kolarskich upadków „Rób swoje, zwycięstwo będzie twoje” – tak mogłoby brzmieć motto Mai Włoszczowskiej, kolarki górskiej, dwukrotnej wicemistrzyni olimpijskiej. Ale w sporcie nie zawsze jest tak różowo. O wyścigach, medalach, kontuzjach i życiu na emeryturze (dla sportowców zaczyna się wcześnie) Włoszczowska opowiada w rozmowie z Juliuszem Ćwieluchem w podkaście „Rowery, nie bajki”. Mówimy też o depresji i wysokiej cenie sławy. Jest sens tak się ścigać? Posłuchajcie.