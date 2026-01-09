Pracuj z nami! Dołącz do zespołu social media „Polityki”

Rekrutujemy na stanowisko: młodsza redaktorka/młodszy redaktor ds. mediów społecznościowych.

Spółka Polityka sp z.o.o. SKA szuka młodszego redaktora / młodszej redaktorki ds. mediów społecznościowych, który/a będzie wspierać i rozwijać obecność „Polityki” na Facebooku, Instagramie i TikToku.

To stanowisko dla osoby na wczesnym etapie kariery, zainteresowanej mediami, bieżącymi wydarzeniami i kulturą oraz z pierwszymi doświadczeniami w pracy z treściami wizualnymi.

Czym będziesz się zajmować

montażem i publikacją materiałów wideo (rolki, tiktoki)

przygotowywaniem prostych grafik i opisów postów

planowaniem i publikacją treści zgodnie z harmonogramem

moderacją i monitoringiem komentarzy oraz reakcji użytkowników

wsparciem w analizie wyników i prostym raportowaniu

bieżącą współpracą z redakcją, promocją i marketingiem.

Kogo szukamy

osoby, która sprawnie porusza się w mediach społecznościowych (szczególnie IG i TikTok)

kogoś, kto ma podstawowe umiejętności montażu wideo (nie musisz być pro – ważne, że chcesz się rozwijać)

osoby uważnej, wrażliwej językowo i wizualnie, dokładnej, terminowej i gotowej do pracy zespołowej

kogoś, kto interesuje się mediami, dziennikarstwem, kulturą i polityką (to naprawdę pomaga)

mile widziane: pierwsze doświadczenia w social mediach, redakcji, marketingu lub przy projektach studenckich.

Czego nie wymagamy

wieloletniego doświadczenia

perfekcyjnych umiejętności graficznych

znajomości „wszystkiego od razu”.

To stanowisko rozwojowe – liczy się potencjał, rzetelność i chęć nauki.

Co oferujemy

pracę w jednej z najważniejszych redakcji w Polsce

realny wpływ na to, jak „Polityka” funkcjonuje w mediach społecznościowych

naukę pracy w dużym opiniotwórczym medium: planowanie, reagowanie na bieżące wydarzenia, myślenie redakcyjne

współpracę z doświadczonym zespołem i wsparcie merytoryczne

wynagrodzenie w przedziale 5 500 – 6 000 zł brutto (w zależności od doświadczenia)

stabilną umowę i jasny zakres obowiązków

prywatną opiekę zdrowotną.

Jak aplikować

Na adres praca@polityka.pl wyślij do 31 stycznia 2026:

krótkie CV*

kilka zdań o sobie, może być w formie rolki – dlaczego social media, dlaczego „Polityka”

jeśli masz – linki do projektów, profili, wideo lub grafik, przy których pracowałeś/aś.

W tytule wiadomości prosimy wpisać „SM Polityka”.

Do dalszego etapu rekrutacji zostaną zaproszone wybrane osoby.

* Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Politykę sp z.o.o. SKA z siedzibą w Warszawie zgodnie z ustawą z dnia 10 listopada 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1000). Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Informujemy, że Administratorem danych jest Polityka sp z.o.o. SKA z siedzibą w Warszawie przy ul. Słupeckiej 6. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych na zasadach określonych w art. 16-21 RODO. W każdej chwili może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego, jeżeli uzna Pani/Pan, że Państwa dane przetwarzane są niezgodnie z prawem. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.