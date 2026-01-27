Sportowa nominacja

Miło nam poinformować, że nasz redakcyjny kolega Juliusz Ćwieluch, dziennikarz i twórca podkastu „Rowery nie bajki”, został nominowany do Nagrody Mariusza Waltera za rok 2025 w kategorii: Sport w mediach – obok Włodzimierza Szaranowicza i Jacka Kurowskiego.

Nagroda Mariusza Waltera jest przyznawana od 2024 r. twórcom mediów i dziennikarzom, których „działania i osiągnięcia zostawiają mądry i cenny ślad na rynku medialnym, (...) którzy inspirują i zaciekawiają”. Laureatów poznamy 27 lutego. A podkastu „Rowery nie bajki” mogą Państwo słuchać tutaj.