Kasacja po polsku

W artykule „Żart, nie wyrok” podałam, że rocznie do Rzecznika Praw Obywatelskich wpływa ponad 200 wniosków o kasację niesprawiedliwych wyroków, tymczasem wpływa ich ponad 2 tys. Warto też dodać, że średnio 1930 wniosków trafia do prokuratora generalnego, który obok RPO też może występować z kasacją od niesprawiedliwych wyroków. Sąd Najwyższy w 2025 r. rozpoznał 297 kasacji (spośród 430 skierowanych), z których oddalił jako niezasadne tylko dwie. Co pokazuje skalę nieprawidłowości w sądownictwie.

VIOLETTA KRASNOWSKA