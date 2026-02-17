Fundusz Nieobojętnych im. Mariana Turskiego

Apel Mariana Turskiego „Nie bądź obojętny!”, wygłoszony w Auschwitz w 2020 r., zainspirował Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny i Rodzinę Mariana Turskiego do powołania Funduszu wieczystego, z którego finansowane będą granty dla organizacji działających przeciwko nietolerancji i dyskryminacji w Polsce.

W ramach Funduszu powołana została komisja ekspercka złożona ze specjalistów zajmujących się tematyką dyskryminacji, oraz kapituła Funduszu, składająca się z osób bliskich Marianowi Turskiemu, uznanych autorytetów, osób podzielających jego misję. Komisja wytypuje projekty rekomendowane kapitule, która będzie odpowiedzialna za wybór wspieranych organizacji. Każdego roku będzie przyznawać grant (w wysokości do 100 tys. zł dla organizacji lub do 50 tys. zł w przypadku osoby prywatnej) co najmniej jednej inicjatywie, realizującej programy związane z przeciwdziałaniem dyskryminacji poprzez edukację, monitoring lub interwencje.

Członkami kapituły są: Joanna Turska, Piotr Wiślicki (Stowarzyszenie ŻIH), Jerzy Baczyński („Polityka”), Dariusz Stola (Muzeum POLIN), Wilhelm Sasnal. (Lista członków nie jest ostateczna).

18 lutego 2026 r. rusza pierwsza edycja konkursu skierowanego do organizacji i osób prywatnych, realizujących projekty zgodnie z misją Funduszu. Zwycięzcę konkursu poznamy 25 czerwca podczas wydarzenia upamiętniającego setną rocznicę urodzin Mariana Turskiego, organizowanego w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

Partnerami strategicznymi Funduszu są Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN oraz tygodnik „Polityka”.

Zachęcamy do dzielenia się informacją o Funduszu i konkursie. A także wsparcia naszej misji poprzez dokonanie darowizny na Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce – Bank Pekao SA, numer konta: 29 1240 6292 1111 0010 5499 9625.

Więcej informacji o Funduszu na: fundusznieobojetnych.pl