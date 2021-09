Koniec trendów, kapitalizmu i turyzmu. Nowy SALON.

Philippe Starck, jeden z najbardziej rozpoznawalnych współczesnych designerów i architektów, o perspektywach designu w specjalnym wywiadzie dla SALONU. Już od 29 września w sprzedaży.

KIEDY RZECZYWISTOŚĆ NAS OGRANICZA, ŁATWIEJ PODJĄĆ DECYZJĘ O ZMIANIE. CZĘSTO WYBIERAMY WTEDY OSOBNOŚĆ, JAKĄŚ FORMĘ WOLNOŚCI, PROSTE ŻYCIE, BLIŻEJ NATURY.

Historia jest pełna takich przykładów. I wędrówek ludów.

Z mojego osiedla ostatnio wyprowadziło się kilkoro sąsiadów. Na zielone działki nad Świdrem albo w scenerię willowo-ogrodowej dzielnicy. Powód? Zdalne nauczanie i praca online w mieszkaniach niegotowych na takie wyzwania. Kiedy nie udało się w nich wyrwać dla siebie kawałka intymności, potrzeba było nowej organizacji przestrzeni do życia. Potwierdzają to wyniki badań psychologów SWPS i serwisu Otodom – „Szczęśliwy dom. Badanie dobrostanu Polaków”. Czy wiecie, że co trzeci ankietowany albo zmienił adres w czasie pandemii, albo aktywnie szuka nowego lokum?!

Na naszych oczach dzieje się kolejna rewolucja przemysłowa i antynowoczesna kontrrewolucja.

Przyglądamy się w tym numerze wspólnotom ludzi nieprzystosowanych do procesów cywilizacyjnych. Piszemy o buntownikach, którzy idą własną drogą i wyznają etos rzemiosła – samowystarczalnych, niepłacących podatków, dbających nawzajem o swoje bezpieczeństwo. Piszemy o uciekinierach do australijskiego buszu z zamożnej i słynącej z dobrobytu Danii.

Z drugiej strony – pytamy przedstawicieli potężnych niemieckich firm, globalnych marek słynących z solidności i jakości, o ich strategie na przyszłość. Przyszłość w zdegradowanym środowisku naturalnym i nowym, niepewnym modelu politycznym na świecie.

„Jeśli pandemia przeminie, zrozumiemy (...) że jesteśmy częścią całości, zależni od siebie nawzajem” – mówi guru projektowania Philippe Starck, zapowiadając koniec trendów, kapitalizmu i turyzmu.

Cywilizacja postpandemiczna woła o nowy porządek.

Małgorzata Tomczyk

Redaktor Prowadzący

W numerze m.in:

- Koniec trendów, kapitalizmu i turyzmu – zapowiada w wywiadzie udzielonym specjalnie dla wydania specjalnego Polityki jeden z najbardziej rozpoznawalnych współczesnych designerów i architektów – Philippe Starck.

- Jak niemieckie technologie i wzornictwo podbijały świat – historie lokalnych marek, które wyrosły na globalnych gigantów – z perspektywy ich założycieli i projektantów.

- Poznań, zwany dziś "miastem pod Bałtykiem", zwiedzamy podczas spaceru architektonicznego po najbardziej klimatycznych enklawach. W latach 90. zapowiadano, że ma trzymać skalę nadaną mu przed pierwszą wojną, doceniając dobrą niemiecką urbanistykę. Ona cały czas jest widoczna – w zwartych pierzejach ulic, dobrych, mieszczańskich kamienicach, placach. To one, a nie wieżowce, nadają miastu charakter.

Jak się mieszka dzisiaj w Poznaniu – zaglądamy do najbardziej nowoczesnego domu w młodej dzielnicy Strzeszyn, autorstwa PL. Architekci.

- Najpiękniejsze, kameralne apartamentowce w Polsce. Przykłady architektury zrodzonej z lokalizacji. Zamiast balkonów na jedną stopę i niedoświetlonych parapetów mają szerokie tarasy i wielkie okna, zamiast anonimowości – przestrzenie, które sprzyjają spotkaniom z sąsiadami. Przyglądamy się ich koncepcjom i częstotliwości występowania.

- Mieszkanie dla studenta. Współczesny akademik to już nie ponury blok i spartańsko wyposażone małe pokoiki. Wymagania wobec domów studenckich zmieniły się. Młodzi ludzie oczekują wygodnych i przestronnych pomieszczeń prywatnych, ale też atrakcyjnych części wspólnych – do nauki, pracy, zabawy. Zbadaliśmy, czym kuszą prywatne akademiki.