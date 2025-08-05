Ogrody POLITYKI wracają! We wrześniu zapraszamy do Elbląga

Festiwal Ogrody POLITYKI w Elblągu wraca po kilkuletniej przerwie. Zapraszamy od 5 do 7 września.

To najdłużej funkcjonujący festiwal kulturalny w mieście, którego główną ideą jest połączenie intelektualnej dyskusji i kulturalnej rozrywki. Organizowany wspólnie przez Bibliotekę Elbląską i „Politykę” festiwal na stałe wpisał się w kulturalny pejzaż miasta, zyskując wierną publiczność i ogólnopolski prestiż.

Ogrodową publiczność zapraszamy na wyjątkowe spotkania z muzyką, teatrem, literaturą i rozmową – wszystko to w atmosferze wrześniowego święta kultury. W tym roku wracamy do formuły dużych, plenerowych koncertów, które odbędą się na dziedzińcu sąsiadującego z biblioteką Muzeum Archeologiczno-Historycznego.

Na festiwalowej scenie wystąpią artyści docenieni Paszportami POLITYKI, gwarantujący najwyższy poziom artystyczny. Zaprosiliśmy wykonawców podążających własną drogą i posiadających swoje rozpoznawalne style. Będą to: Łona x Konieczny x Krupa + support: Senny, Lech Janerka oraz Jazz Band Młynarski-Masecki.

Niezmiennie najważniejsza część festiwalu to rozmowy. Tegoroczne Ogrody podejmą tematy szczególnie aktualne dla współczesnego odbiorcy kultury. W panelu „Kanon lektur czy kanon kultury?” red. Mirosław Pęczak porozmawia z prof. Izoldą Kiec i prof. Grzegorzem Leszczyńskim o tym, co dziś naprawdę kształtuje wspólną tożsamość kulturową. W dyskusji „Wszystkie nasze traumy…” prof. Michał Bilewicz i prof. Przemysław Czapliński pod przewodnictwem Karoliny Lewickiej zastanowią się, jak przeszłość wpływa na naszą przyszłość. Z kolei w spotkaniu „Rozmowy przyżyciowe…” Paweł Sołtys (Pablopavo) i Bartek Chaciński podejmą rozmowę o literaturze uwrażliwionej na codzienność.

Nie zabraknie też artystycznych/kulturalnych atrakcji odbywających się w przestrzeni elbląskiego Starego Miasta. Teatralną strawę zapewni Teatr Biuro Podróży, jeden z najbardziej rozpoznawalnych i cenionych polskich teatrów alternatywnych, natomiast o uliczną rozrywkę zadba Brass Federacja, muzyczny kolektyw dęty, który rozkręca miejskie przestrzenie energią rodem z ulic Nowego Orleanu, bałkańskich potańcówek i warszawskich podwórek.

Festiwal odbędzie się dzięki wsparciu miasta i partnerów wydarzenia.

Festiwal Ogrody POLITYKI w Elblągu: program

5 września (piątek)

Debata z liderami biznesu, przedsiębiorcami i samorządowcami: „Subregion elbląski jako szansa zrównoważonego rozwoju – mit czy cel strategiczny?”

• godz. 13 – „Perspektywy samorządowe”

uczestnicy: dr Michał Missan (prezydent Elbląga), Maciej Romanowski (starosta elbląski), prof. Wojciech Dziemianowicz (profesor UW, doradca samorządowy, regionalista)

prowadzenie: Michał Tomasik, „Polityka”

• godz. 15 – „Szanse i ograniczenia dla gospodarki”

uczestnicy: Marek Górski (prezydent Konfederacji Lewiatan), Florian Romanowski (członek Rady Biznesu i były prezydent Związku Pracodawców Ziemi Elbląskiej), Katarzyna Wójcik-Borsukowicz (wiceprezes ds. finansowych w Meble Wójcik)

prowadzenie: Joanna Solska, „Polityka”

(Uwaga! Na obie debaty wstęp tylko za zaproszeniami!)

• godz. 17 – „Kanon lektur czy kanon kultury?”: panel dyskusyjny

uczestnicy: prof. Izolda Kiec, prof. Grzegorz Leszczyński

prowadzenie: Mirosław Pęczak, „Polityka”

adres: Sala „U św. Ducha” Biblioteki Elbląskiej, ul. św. Ducha 3–7

• godz. 19:30 – koncert: Łona x Konieczny x Krupa + support: Senny

adres: Dziedziniec Muzeum Archeologiczno-Historycznego, Bulwar Zygmunta Augusta 11

6 września (sobota)

godz. 17 – „Wszystkie nasze traumy, czyli jak przeszłość determinuje nam przyszłość”: panel dyskusyjny

uczestnicy: prof. Michał Bilewicz, prof. Przemysław Czapliński

prowadzenie: Karolina Lewicka, TOK FM, „Polityka”

adres: Sala „U św. Ducha” Biblioteki Elbląskiej, ul. św. Ducha 3–7

godz. 19:30 – Koncert: Lech Janerka

adres: dziedziniec Muzeum Archeologiczno-Historycznego, Bulwar Zygmunta Augusta 11

godz. 21:00 – Przedstawienie teatralne: „Cisza w Troi” w wykonaniu Teatru Biuro Podróży

adres: plac przy Moście Niskim, Bulwar Zygmunta Augusta

7 września (niedziela)

• godz. 16 – „Rozmowy przyżyciowe o słowach i ludziach” z Pawłem Sołtysem: spotkanie autorskie

prowadzenie: Bartek Chaciński, „Polityka”

adres: Biblioteka Elbląska ul. św. Ducha 3–7, sala „U św. Ducha”

W trakcie spotkania czytanie performatywne fragmentów prozy Pawła Sołtysa w wykonaniu aktorów Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu.

• godz. 17 – koncert: Brass Federacja

Wymarsz spod Bramy Targowej przy ul. Stary Rynek i przemarsz ulicami Starego Miasta

• godz. 18 – koncert: Jazz Band Młynarski-Masecki

adres: Dziedziniec Muzeum Archeologiczno-Historycznego, Bulwar Zygmunta Augusta 11

Bilety na koncerty są dostępne na www.kupbilecik.pl

Pozostałe wydarzenia: wstęp wolny