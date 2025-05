Demokracja to kruchy system

Zbliża się 4 czerwca. Tego dnia w 1989 r. odbyły się w Polsce pierwsze po II Wojnie Światowej wolne wybory.

To data symboliczna i przełomowa dla Gdańska, gdzie w sierpniu 1980 roku zaczęła się rewolucja Solidarności, dla Polski, ale też dla Europy. 4 czerwca 1989 roku narodziła się demokratyczna Rzeczpospolita…

Basil Kerski: 4 czerwca 1989 r. to początek głębokiej przemiany w Polsce i na świecie. Powstały wtedy fundamenty świata, w którym dziś żyjemy. Wybory były sprawdzianem dla Polaków z gotowości do pro-obywatelskich zmian. Test został zaliczony, stał się światową sensacją i początkiem rewolucji w bloku sowieckim, która doprowadziła 9 listopada 1989 do upadku Muru Berlińskiego. Równolegle do tej rewolucji powstała też wiosną 1989 roku koncepcja World Wide Web, początek globalnej cyfrowej rewolucji. Przypomnę, że Polska na początku 1990 roku jako państwo uzyskała swoją tożsamość internetową .pl. To również moment formalnej zmiany konstytucji – stajemy się Rzeczpospolitą, już nie Ludową, a orzeł otrzymuje koronę.

Robert Piaskowski: Rewolucja, o której mówisz Basilu, niestety wciąż trwa, obserwujemy bardzo poważny kryzys demokracji, dlatego ta data, o której mówimy i obchody w Gdańsku, których częścią jest XI Forum „Europa z widokiem na przyszłość”. Parlament Słowa są dziś takie ważne. Narodowe Centrum Kultury łączy siły z Europejskim Centrum Solidarności w miejscu-symbolu zmian. Zaprosiliśmy do Gdańska kilkudziesięciu intelektualistów, działaczy i przedstawicieli społeczeństw europejskich, gotowych do wspólnego namysłu nad wyzwaniami współczesnej Europy i nad stanem demokracji. Wśród gości znaleźli się m.in. Olga Tokarczuk, Ołeksandra Matwijczuk - ukraińska laureatka Pokojowej Nagrody Nobla, Samuel Chu - urodzony w Hongkongu amerykański aktywista. 4 czerwca będzie z nami w Gdańsku także Lech Wałęsa. Bez jego odwagi nie byłoby demokratycznej Polski. To jego drużyna wygrała wybory 4 czerwca 1989. Już teraz zachęcam do rejestracji na panele (www.europazwidokiem.nck.pl).

Jak Forum wpisuje się w program kulturalny polskiej prezydencji w Radzie UE?

RP: Zależało nam, żeby obok programu prezydencji, który aż kipi od wydarzeń związanych z modą, designem, czy filmem, wybrzmiał też dyskurs intelektualny na temat przyszłości Europy. Ale dyskurs wolny od polityki, czy doraźności, który nie mizdrzy się do konkretnych grup wyborczych. Chcieliśmy, by podczas obchodów, które od lat pod dowództwem Basila są piękną, spójną, autentyczną opowieścią o wolności, solidarności i odpowiedzialności pojawił się też głos zaangażowanych artystów. Stąd w programie koncerty Agi Zaryan (bilety) czy Marcina Maseckiego (bilety). Mówiąc wprost, trochę się wprosiliśmy do ECS-u (śmiech), by wspólnie, w tym finałowym dla polskiej prezydencji w UE miesiącu, wzmocnić idee dotyczące praw człowieka, demokracji. A wszystko w kontekście tworzenia wspólnoty.

BK: Nasze Europejskie Forum rodziło się na początku ubiegłej dekady, wewnętrznej potrzeby spotkania się z ludźmi, z którymi współpracujemy, i dla których idee solidarności Europejczyków są ważne. W ciągu 15 lat zbudowaliśmy sieć współpracujących ze sobą i szanujących siebie nawzajem osób z całego świata. Tę naszą niezależną siłę dostrzegł Robert i zaproponował, żeby w ramach prezydencji zorganizować cykl wydarzeń, które nie skupią się tylko na promocji Polski. Bo czas polskiej prezydencji to przecież też czas odpowiedzialności za innych Europejczyków, czas solidarności, którą świetnie wyrażą ludzie wolnego słowa, ale też sztuki. Program debat budowaliśmy zatem wokół trzech haseł: Wolność, Sprawiedliwość, Solidarność. Bez nich nie ma demokracji.