Jak polscy politycy mówią o Unii Europejskiej? Co słyszą wyborcy?

Do wyborów do Parlamentu Europejskiego zostało blisko trzy tygodnie. Kampania ruszyła pełną parą, ale można odnieść wrażenie, że to kolejna odsłona wojny polsko-polskiej.

Z tego naszego wewnętrznego konfliktu wydestylować można jednak przekazy, które bezpośrednio odwołują się do kontekstu Unii Europejskiej. Co politycy i liderzy opinii mówią o Unii Europejskiej i jakie narracje trafiają do elektoratów? Rozmowa Krzysztofa Izdebskiego z dr. hab. Marcinem Kotrasem z Uniwersytetu Łódzkiego, autorem analizy „Miłość, nienawiść oraz zdrowy rozsądek. Narracje środowisk politycznych wokół Unii Europejskiej”.