Terapia serialami

Uwaga! Ten odcinek to... crossover. „Podkast seryjny” spotyka się tu z „Kulturą na weekend”, żeby omówić i ocenić serialowe premiery maja.

Czy była w tym miesiącu lepsza produkcja niż „Mare z Easttown”? Kto z nas mógłby zamieszkać w tytułowej mieścinie? Czy coś poza rolą Ewana McGregora warte jest uwagi w serialu „Halston”? Które odcinki „Miłości, śmierci i robotów” warto zobaczyć w pierwszej kolejności, żeby zaoszczędzić trochę czasu na... no właśnie, czy 10 odcinków na efektowną wizualnie i zrealizowaną z rozmachem „Kolej podziemną” to aby nie za dużo? A może wszyscy powinniśmy się zainteresować „Terapią” przy okazji czwartego sezonu tego serialu? I poczuć dumę z tego, że „Klangorem” zbliżamy się w Polsce do światowego poziomu? Omawiamy, dyskutujemy, polecamy – Aneta Kyzioł, Jakub Demiańczuk i Bartek Chaciński. Choć cichym bohaterem odcinka jest nieobecny w nim Janusz Wróblewski.