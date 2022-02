Nowaczka ze Wschodu

Kim jest Jana Shostak, laureatka Paszportu POLITYKI w dziedzinie sztuk wizualnych? Artystką i działaczką, twórczynią stand-upów, reżyserką i performerką. Białorusinką, Polką, ale przede wszystkim obywatelką świata.

Wprowadziła do języka polskiego nowe słowa („nowak”, „nowaczka” – zastępujące „uchodźców”). Namawiała papieża, by do niej zadzwonił. Wcielając się w uczestniczkę konkursów piękności, obnażała ich patriarchalne mechanizmy. Dziesiątki razy krzyczała w imię walki z reżimem na Białorusi. Ale też silnie angażuje się w pomoc ofiarom represji na Białorusi oraz ich rodzinom. Współtworzyła w Polsce białoruską partyzantkę, czyli rozbudowany system wsparcia dla tych wszystkich, którzy musieli uciekać z jej ojczystego kraju. Żyje w ciągłym strachu przed białoruskimi agentami służb bezpieczeństwa, ale nie zwalnia, nie odpuszcza.

W podkaście opowiada, jak walczy z reżimem, jak pomaga rodakom, ale też... kim jest Babula i jak stała się marką i symbolem oporu. Tym razem w „Kulturze na weekend” kultury jakby mniej, ale czasem tak po prostu trzeba. Rozmowę prowadzi Piotr Sarzyński.