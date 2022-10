Rysowanie jako praca zespołowa. Czyli Zbigniew i Grażyna Kasprzakowie

Ikony polskiego komiksu opowiadają o wyzwaniach branży, krętych ścieżkach kariery i sentymentalnych powrotach do przeszłości.

Należą do największych gwiazd w historii rodzimego komiksu. Zbigniew Kasprzak zdobył międzynarodowe uznanie dzięki ilustracjom do albumów z serii „Yans”, „Podróżnicy” czy „Halloween Blues”, jego żona Grażyna jest cenioną kolorystką, pracującą przy komiksach męża, a także Grzegorza Rosińskiego i innych artystów. Kas i Graza – jak nazywają ich wielbiciele sztuki komiksowej na Zachodzie – poznali się przed laty na krakowskiej Akademii Sztuki Pięknych i od tej pory stanowią zgrany duet życiowy i twórczy. On szybko zdobył sławę jako utalentowany rysownik, ona przez lata pracowała jako scenografka teatralna, m.in. przy spektaklach Kazimierza Kutza i Andrzeja Wajdy. Gdy oboje zdecydowali się wyjechać na Zachód, Grażyna Kasprzak musiała zmienić branżę: – Robienie kolorów do komiksów dało mi możliwość wyrażania siebie w nowy sposób, możliwość pracy po tym, jak zamknęłam wcześniejszy rozdział, czyli scenografię – opowiada. – Coraz trudniej mi zaskoczyć samego siebie, często mi się po prostu nie chce – dodaje Zbigniew Kasprzak. – A żona mnie zaskakuje, bo atakuje ten mój czarno-biały rysunek swoją wizją. I po krótkim przegadaniu wiemy, jaka to jest pora dnia, jaka to sekwencja, co się wcześniej wydarzyło, do czego wracamy – to przecież musi ze sobą wszystko korespondować.

Ale przy okazji premiery zbiorczego albumu „Wielkie wyprawy” opowiadają nie tylko o tym, jak wspólnym wysiłkiem tworzą wspaniałe komiksowe plansze. Patrzą wstecz na swoje kariery, opowiadają o różnicach w pracy dla polskich i zagranicznych wydawców oraz wspominają największe komiksowe wyzwania. Ze Zbigniewem i Grażyną Kasprzakami rozmawiał Jakub Demiańczuk.