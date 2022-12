Rok w kulturze: kto był kim? Nominacje do Paszportów POLITYKI 2022

Nominacje do Paszportów POLITYKI 2022 już są! Krytycy opiekujący się poszczególnymi kategoriami opowiadają o tym, jaki obraz roku widać w tym zestawieniu 31 nazwisk

Wreszcie nominacja za serial w kategorii filmowej? Nominacja dla twórcy komiksów, choć w kategorii Kultura cyfrowa? Literatura z nominacjami za dramat, non fiction i prozę? Trzech twórców muzyki popularnej ze wspólnym mianownikiem w postaci środowiska hiphopowego. Reporterzy rywalizujący z twórcami gier wideo? A może cały dom kultury - bo i ten znajdziemy w gronie tegorocznych nominacji. Wszystko o kolejnym sezonie Paszportów POLITYKI w naszym cotygodniowym podkaście kulturalnym.

A ponieważ tegoroczne Paszporty to już 30. edycja tej nagrody, pozwoliliśmy sobie o nich szerzej opowiedzieć - przypominając też najważniejsze sceny z trzydziestolecia polskiej kultury - w najnowszym, specjalnym wydaniu „Niezbędnika Inteligenta”. Już do nabycia. I zapraszamy do śledzenia dalszych losów nominacji. Wręczenie nagród już 17 stycznia.

Partnerem Paszportów POLITYKI i kategorii Kultura cyfrowa jest Sebastian Kulczyk.