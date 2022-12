Rok w kinie. Co warto i co można nadrobić na małym lub dużym ekranie?

Podsumowując rok, rozmawiamy o najlepszych filmach oglądanych w kinie i w domu.

Film roku w autorskim rankingu „Polityki” to „Na Zachodzie bez zmian”. Ale co innego warto nadrobić na małym ekranie w święta? Jakie rozrywkowe kino polecają nasi recenzenci? „Elvis”? A może „Top Gun: Maverick”? Dlaczego krytyk filmowy „Polityki” zasypiał na nowym „Avatarze”? Dlaczego wreszcie polska publiczność kinowa nie zareagowała na film Audrey Diwan „Zdarzyło się”, choć temat powinien ją żywo interesować? Jak zmieniają się proporcje między premierami na dużym i małym ekranie? Wreszcie: co robi krytyk filmowy w święta? I czy oglądanie niedobrych filmów to ryzyko wpisane w ten zawód?

Z Jakubem Demiańczukiem i Januszem Wróblewskim rozmawia Bartek Chaciński.