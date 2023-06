Czy AI nas wyprze? A może będzie wspomagać?

Wojciech Urbański napisał muzykę do nowego… świata. Czyli do nowego kosmicznego metawersum. A poza tym stale testuje w muzyce możliwości sztucznej inteligencji.

Z Wojciechem Urbańskim, połową producenckiego duetu Rysy, kompozytorem muzyki do filmów („Hiacynt”, „Fanfik”) i seriali („Rojst”, „Ultraviolet”), rozmawiamy niedługo po jego autorskim, premierowym koncercie na Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie. Jako zeszłoroczny laureat tej imprezy mógł tam zaprezentować pełen rozmachu nowy program: „Everdome”, orkiestrową ścieżkę dźwiękową do nowego wirtualnego świata związanego z podbojem Marsa, który tworzy w sieci całe międzynarodowe grono projektantów.

– Porządek mojego świata runął – mówi Urbański, pytany z kolei o moment, kiedy zainteresowano go możliwościami sztucznej inteligencji w muzyce. Przechodził od przerażenia do fascynacji i postanowił zgłębić temat. Dziś zastanawia się, czy AI twórców wyprze, czy może jednak im pomoże. – A nie jestem takim typem, który chciałby dla ciebie zostawić wszystkie informacje o czymś nowym, czego się dowiedział. Z tego wzięło się inne przedsięwzięcie, Dyspensa.AI, czyli start-up badający możliwości AI. O blaskach i cieniach wpływu sztucznej inteligencji na całą sferę artystyczną, rynek, prawo i etykę Urbański opowiada w naszym podkaście, przy okazji zdradzając też swoje marzenia związane z filmem. Rozmawia Bartek Chaciński.



