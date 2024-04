200 wydań naszego podkastu kulturalnego! Czas na „the best of”

Od ponad pięciu lat jesteśmy z Państwem, prezentując w zbliżeniu lub z dystansu to, co najciekawsze w różnych dziedzinach kultury. Dziś swoiste „the best of” tych spotkań.

Trudno nam uwierzyć w ten jubileusz, ale to wszystko prawda – rozmowa o serialu „Wiedźmin” ze stycznia 2020 r. to było już 199 wydań temu! Co tydzień w gronie dziennikarek i dziennikarzy działu kultury „Polityki” przygotowujemy dla Państwa nową rozmowę. Ułożone jedna po drugiej, te audycje stały się swoistą kroniką czasów – dokumentują pandemiczną zapaść całej branży i jej stopniowe podnoszenie się. Komentujemy Noble, Oscary i letnie festiwale. Pastwiliśmy się nad „Zenkiem” i z uznaniem komentowaliśmy „The Last of Us”. Śledziliśmy poszerzanie się sektora streamingowego i powrót kin po okresie obostrzeń. Szukaliśmy nowych pól polskiego dowcipu i żegnaliśmy ze smutkiem wielkie postaci polskiej kultury. Gościliśmy w naszym podkaście gwiazdy i artystki/artystów dopiero rozpoczynających wielką karierę.

Jeśli ktoś słuchał wszystkich odcinków, być może z chęcią przypomni sobie ich wybrane fragmenty. A jeśli ktoś jest tu po raz pierwszy – może to potraktować jako swoisty spis treści z propozycjami ciekawych wątków tematycznych. Zapraszamy do słuchania – dziś i co tydzień.

