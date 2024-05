Noc jako reklama kultury

Nie ma drugiej tak kulturalnej nocy w całorocznym kalendarzu. Co się wydarzy 18 maja? Gdzie można zajrzeć? Jakie specjalne wydarzenia przygotowała dla licznej publiczności Warszawa?

Ta noc do innych jest niepodobna – można by powtórzyć za Korą. Noc Muzeów – w tym roku organizowana w całej Polsce i na całym świecie 18 maja – otwiera co roku dla zwiedzających tysiące placówek kultury i nie tylko. W samej Warszawie do akcji zgłosiło się 312 instytucji, oczywiście z licznymi muzeami, ale i z Hutą ArcelorMittal, która udostępnia schron z lat 50., czy Domem Pogrzebowym Służew, który pozwala poznać tajniki pracy patomorfologa. A także kancelarią premiera i Belwederem. Będzie między nimi zorganizowana specjalna komunikacja, a wydarzenia w niektórych potrwają do wczesnego rana. I tak w każdym innym dużym mieście od ponad 20 lat – inicjatywa powstała wprawdzie w Berlinie, ale od 2003 r. Noc Muzeów organizowana jest w Poznaniu, a rok później zawitała do Krakowa i Warszawy, które celebrują 20-lecie swojego udziału w ogólnoświatowym święcie.

Czy Noc Muzeów zestarzała się jako pomysł? – Nie starzeje się, tylko dojrzewa – mówi Agnieszka Wolak, wicedyrektorka Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego. – Na początku otwierały się w jej trakcie tylko muzea, potem doszły do nich inne instytucje, włącznie z rządowymi.

Noc to zdaniem Wolak, której FINA otwiera 18 maja swój Filmowy Dziedziniec, dobra pora na odkrywanie różnych tajemnic – w tym wypadku pozwala zajrzeć w miejsca, które na co dzień nie są dostępne. – Noc Muzeów w maju, gdy jest pięknie, ciepło, Saska Kępa pachnie bzem, jest nie tylko elementem kultury eventowej, ale staje się swego rodzaju reklamą kultury – mówi z kolei Kamil Dąbrowa, wicedyrektor Biura Marketingu M. St. Warszawy. Oboje są naszymi przewodnikami po wydarzeniach najbliższej Nocy Muzeów w kulturalnym podkaście „Polityki”, a rozmowę z nimi prowadzi Bartek Chaciński.

***

