Czy platformy streamingowe zabiją polskie kino artystyczne?

Czy producentom grozi bankructwo, o co chodzi z aferą wokół filmu „Ministranci” i jak naprawić sytuację polskiego kina. Rozmowa z Leszkiem Bodzakiem, założycielem firmy producenckiej Aurum Film.

Dlaczego rynek filmowy nie przypomina już tego sprzed pandemii i co na to wpłynęło? Skąd niska frekwencja na ambitnych produkcjach? Czy platformy streamingowe stanową zagrożenie dla kina artystycznego? O konieczności reformy systemu finansowania polskiej produkcji filmowej w obliczu rewolucyjnych zmian na rynku filmowym dyskutuje się nawet w Senacie.

Jakie są oczekiwania środowiska, czy producentom grozi bankructwo, o co chodzi z aferą wokół filmu „Ministranci” Piotra Domalewskiego oraz czy sytuację poprawią długoletnie umowy podpisywane między kreatywnymi producentami i reżyserami niebojącymi się łączyć kino autorskie z gatunkowym – o tym wszystkim Janusz Wróblewski rozmawia z Leszkiem Bodzakiem, założycielem firmy producenckiej Aurum Film, w którym powstały m.in. tak znakomite tytuły jak „Ostatnia rodzina”, „Kos”, „Żeby nie było śladów” czy nominowane do Oscara „Boże Ciało”.

