Jakub Józef Orliński i Aleksander Dębicz: Jest życie po baroku!

Muzyka poważna, grana bezkompromisowo, ale ze świeżą energią, też może mieć swój festiwal pokroju Zorzy albo Męskiego Grania.

Nowa – i współczesna! – scena barokowa śmiało wchodzi w rywalizację z hiphopową czy metalową. A muzyka poważna, grana bezkompromisowo, ale ze świeżą energią, też może mieć swój festiwal pokroju Zorzy albo Męskiego Grania. W sierpniu w Otwocku Wielkim pod Warszawą startuje Break In Classic, impreza pod dyrekcją artystyczną Aleksandra Dębicza i Jakuba Józefa Orlińskiego. Pianisty i kontratenora. Kompozytora i – jak się okazuje – sprawnego autora tekstów.

Obaj to autorzy płyty „#LetsBaRock” i światowe gwiazdy z Polski, a na pierwszą edycję swojej imprezy zaprosili także zdolnych muzyków klasycznych z całej Europy. „Polityka” im w tych działaniach kibicuje, ale też przepytuje: o środowisko, z którego zbudowali swoją orkiestrę, o skracanie dystansu do muzyki klasycznej, o sens crossoverów i o rockandrollowy styl życia czasów baroku. A przy okazji także o to, czy można klaskać między częściami utworu, o finał polskiej prezydencji i o to, co robił Jakub Józef Orliński na stadionowym koncercie Quebonafide – no i czy na występ na igrzyskach olimpijskich w Los Angeles już rezerwuje czas.

Część zebranych lajków postaramy się przekazać na konto wielkich kompozytorów baroku.

