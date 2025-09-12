WaluśKraksaKryzys o swojej nowej płycie. Świat potrzebuje terapii

Sześć lat temu mało kto jeszcze znał tego chłopaka z podkrakowskiej Skały, dziś trudno go nie spotkać na dużych festiwalach, a gośćmi na jego nowej płycie są Arek Jakubik, Fisz i Cool P z zespołu Ćpaj Stajl.

„O tak, dezinformacja, panie i panowie, media to konfederacja na wojnie o waszą uwagę”, śpiewa w jednej z nowych piosenek WaluśKraksaKryzys. „Tematy i wariacje” to płyta pełna aktualnych tematów i wariacji na temat rockowych pomysłów autora albumów „Atak” i „MiłyMłodyCzłowiek”, jednej z nadziei gitarowej muzyki w Polsce.

W naszej rozmowie WaluśKraksaKryzys odnosi się do tych postaci, ale opowiada też o świecie mediów, nałogach, wypasaniu owiec, o tym, komu się odmawia i kto inspirował jego charakterystyczny piosenkowy rytm. A także o tym, kto i po co dzwonił pod numer z reklamującego nowy album plakatu. Bo telefony były. Rozmawiał Bartek Chaciński.

