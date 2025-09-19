„1670”: twórcy objaśniają, skąd ten fenomen. I zdradzają ulubione kwestie Jana Pawła

Maciej Buchwald, Kordian Kądziela i Jakub Rużyłło, sprawcy tej sensacji, w rozmowie z nami odnoszą się do fenomenu popularności „1670”.

„»1670« to komedia, ale dawno nie widziałem tak trafnego obrazu części sceny politycznej jak tam” – komplementował twórców serialu sam premier Tusk. Od premiery (13 grudnia 2023) „1670” zajmuje pierwsze miejsce w rankingu „Top 10 najlepszych seriali w Polsce”.

Relacja chłopstwa i szlachciców stała się szeroko omawianym tematem m.in. w świetnej pracy dr Joanny Orzeł „My, sarmaci. Mity i rzeczywistość szlachty Rzeczpospolitej”. Wejściu na ekrany drugiego sezonu towarzyszy wystawa czasowa „Wszyscy jesteśmy z Adamczychy” w Muzeum Historii Polski, a w rozmowie z Januszem Wróblewskim sprawcy tej sensacji: odpowiedzialni za reżyserię Maciej Buchwald i Kordian Kądziela oraz scenarzysta Jakub Rużyłło, odnoszą się do fenomenu popularności „1670” i zdradzają swoje ulubione mądrości najsłynniejszego Jana Pawła w Polsce.