Janusz Wróblewski
19 września 2025
Kultura na weekend

Kultura na weekend. Odc. 258

„1670”: twórcy objaśniają, skąd ten fenomen. I zdradzają ulubione kwestie Jana Pawła

19 września 2025
Kadr z serialu „1670” Kadr z serialu „1670” materiały prasowe
Maciej Buchwald, Kordian Kądziela i Jakub Rużyłło, sprawcy tej sensacji, w rozmowie z nami odnoszą się do fenomenu popularności „1670”.

„»1670« to komedia, ale dawno nie widziałem tak trafnego obrazu części sceny politycznej jak tam” – komplementował twórców serialu sam premier Tusk. Od premiery (13 grudnia 2023) „1670” zajmuje pierwsze miejsce w rankingu „Top 10 najlepszych seriali w Polsce”.

Relacja chłopstwa i szlachciców stała się szeroko omawianym tematem m.in. w świetnej pracy dr Joanny Orzeł „My, sarmaci. Mity i rzeczywistość szlachty Rzeczpospolitej”. Wejściu na ekrany drugiego sezonu towarzyszy wystawa czasowa „Wszyscy jesteśmy z Adamczychy” w Muzeum Historii Polski, a w rozmowie z Januszem Wróblewskim sprawcy tej sensacji: odpowiedzialni za reżyserię Maciej Buchwald i Kordian Kądziela oraz scenarzysta Jakub Rużyłło, odnoszą się do fenomenu popularności „1670” i zdradzają swoje ulubione mądrości najsłynniejszego Jana Pawła w Polsce.

OGLĄDAJ:

Krytyk i publicysta z „Polityką” związany od 2001 r. Autor książek o tematyce filmowej. Ostatnio wydał „Reżyserów”, za którą otrzymał nagrodę ZAiKS-u im. K.T. Toeplitza. Wcześniej pracował m.in. w „Kinie”, „Życiu Warszawy”, „Machinie”. Przez wiele lat pełnił funkcję rzecznika prasowego Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. W latach 90. kierował telewizyjnym Pegazem. Członek jury FIPRESCI m.in. na festiwalach w Cannes, Wenecji, Toronto. W 2005 r. odznaczony Brązowym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.
