„Powinienem się sklonować”. Twórca „The Alters” o tym, jak stworzyć rewolucyjną grę wideo

Jak powstaje gra wideo pokroju „The Alters”? I co takiego da się w niej opowiedzieć, co jest niedostępne innym formom sztuki?

Każdy ma pewnie w życiu chwile, kiedy mówi sobie: „powinienem się sklonować”. Bohater gry „The Atlers” musi – ze względu na swoją sytuację kosmicznego Robinsona Crusoe – wcielić to postanowienie w życie. Tyle że klonuje alternatywne wersje samego siebie i tworzy zespół złożony z zarazem podobnych, ale i różnorodnych jednostek. Rzecz została nagrodzona Paszportem POLITYKI za 2025 r., a głównym twórcą „The Alters” był stojący na czele zespołu 11 bit studios Tomasz Kisilewicz, bohater naszej kolejnej podkastowej rozmowy.

Kisilewicz opowiada o swojej przeszłości, gdy pracował jako architekt w Korei Południowej, wyjaśnia też, dlaczego wrócił do Polski pracować nad grami wideo. Opowiada o historii projektu „The Alters” i o tym, jak w ogóle powstaje gra – czym się różni proces jej produkcji od procesów kręcenia filmu czy serialu. Ile jest Kisilewicza w Janie Dolskim, bohaterze gry? I ile jest ekipy 11 bit studios w historii opowiedzianej w grze, która wydaje się dotyczyć nie tylko przetrwania na obcej i niebezpiecznej planecie, ale też team buildingu. Ile w tym strategii, a ile symulacji? A wreszcie: czym dziś żyje polskie środowisko twórców gier wideo? Rozmawia Bartek Chaciński.