Ralph Kaminski odpowiada i… odpytuje. Lepiej rozmawiać przed recenzją nowej płyty czy po?

Przy okazji premiery „Góry”, swojego najnowszego i bardzo osobistego albumu, gościem „Kultury na weekend” jest Ralph Kaminski.

„Tu góra, tam morze, a w serduszku płacz” – ten opis z jednej z nowych piosenek wydaje się opisywać sytuację geograficzno-życiową Ralpha Kaminskiego, urodzonego w Jaśle, wykształconego muzycznie w Gdańsku, a dziś znanego w całej Polsce wokalisty i autora piosenek. Melancholii na nowym albumie jest dużo, sporo tu znów powrotów do przeszłości, wspominania osób, które autor spotkał na swojej drodze. Ale tylko pod tym względem „Góra” jest podobna do „Balu u Rafała”. Muzycznie to trochę oszczędnego klimatu z najdawniejszych jego nagrań, a trochę inspiracji zebranych po drodze. O tych inspiracjach i ludziach opowiada w podkastowej rozmowie.

Będzie o tym, kim była Ania, czym była szafa Romana – tego prawdziwego – i dlaczego tak ważne jest pianino, które słychać w piosenkach z „Góry”. Pytamy o przejście z mniejszej do całkiem dużej wytwórni, o wewnętrzne RODO i kamuflowanie prawdziwych historii życiowych w tekstach. O tym, jakiej muzyki Ralph Kaminski nie lubi, a przede wszystkim: czy z muzykami warto rozmawiać PRZED czy PO napisaniu recenzji ich muzyki. A nawet o tym, czy nienapisanie recenzji może być faktem znaczącym. Tu jednak nasz gość, na co dzień również prezenter radiowy, przejmuje inicjatywę i odpytuje prowadzącego, którym jest Bartek Chaciński.