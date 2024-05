Mówić trudno. Szkoła przekazuje informacje, ale nie uczy się nimi dzielić – jak sobie z tym radzić?

Egzaminy ustne dla wielu zdających to ta część matur, której najbardziej się boją. Spektakularne przejawy tego obserwowaliśmy w ostatnich latach - w wybuchu radości po odwołaniu „ustnych” na początku pandemii i w zalewie żalu i wyrzutów, gdy były one przywracane w 2023 r.

To pewien paradoks, ponieważ bardzo rzadko zdarza się, by ktoś z powodu złej formy na ustnym matury nie zdał. Z drugiej strony prawie w ogóle nie zdarza się, by coś wymiernego zyskał. Bo wyniki tej części matur nie mają żadnego przełożenia na rekrutację na studia – przynajmniej w Polsce. To jednak nie wyjaśnia aż tak silnych obaw.

Ich sedno leży raczej w tym, że szkoła nie uczy młodych ludzi tej podstawowej umiejętności, jaką jest dzielenie się wiedzą, przekazywanie informacji za pomocą słów. Nie ma możliwości, żeby to wyćwiczyć – klasy są zbyt liczne, zagadnień do omówienia za dużo, za mało czasu na lekcjach.

Mimo wszystko ustne egzaminy jednak warto zachować. Dlaczego? I co powinno się zmienić, żeby miały większy sens? O tym rozmawiamy z Dariuszem Chętkowskim w siódmym odcinku „Naszej szkoły”, podkastu „Polityki” o edukacji.