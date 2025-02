Katarzyna Lubnauer w podkaście „Polityki”. Zmieni się egzamin ósmoklasisty. Za pół dekady

Wiceministra edukacji potwierdziła nam m.in., że wciąż aktualny jest pomysł połączenia we wspólny blok biologii, chemii, fizyki i geografii. Czy to wyhamuje opanowującą Polaków wiarę w absurdy?

Egzaminu ósmoklasisty z przedmiotów przyrodniczych nie będzie przynajmniej do 2031 r. Wtedy dojdą do matury i do ósmej klasy podstawówki pierwsi uczniowie, których obejmie reforma edukacji wchodząca w życie od 2026. Z czego oni będą egzaminowani? To się jeszcze okaże.

Wiceministra edukacji Katarzyna Lubnauer potwierdziła nam, że wciąż aktualny jest pomysł połączenia we wspólny blok biologii, chemii, fizyki i geografii. Być może ten krok da szansę, żeby wyhamować opanowującą Polaków – co wykazał niedawny sondaż Eurobarometru – wiarę w absurdy, jak ten, że ludzie żyli w tym samym czasie co dinozaury. Połowa Polaków wierzy, że rządy w laboratoriach wytwarzają wirusy, by panować nad obywatelami. Czy planowana reforma edukacji przywróci w Polsce oświecenie?

Wiceministra zapewniała nas też, że zręby reformy nie podzielą losu edukacji zdrowotnej, której wprowadzenie jako przedmiotu obowiązkowego zostało wycofane (o zgrozo, w rozmowie padło, że to w związku z działalnością ruchów antyszczepionkowych). W każdym razie konsultacje podstaw programowych trwają i cieszą się sporym zainteresowaniem – zgłosiło się do nich ponad 20 tys. nauczycieli, czyli siedem razy więcej niż do konsultacji profilu absolwenta. I wciąż można – i warto – się zgłaszać: poprzez kuratoria. Z gorszych wieści: na razie nie będzie ewaluacji skutków wycofania obowiązkowych prac domowych. A to wciąż tylko część wątków naszej rozmowy.

***

