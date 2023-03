Jak „Chirurdzy” zmieniali Amerykę

O sukcesach Shondy Rhimes, karierze Ellen Pompeo oraz kulturowym – a także politycznym – znaczeniu „Chirurgów” opowiada krytyczka filmowa Ola Salwa.

Dla wielbicieli serialu Shondy Rhimes nadszedł czas wielkiej zmiany: po 19 latach Ellen Pompeo nie będzie już główną bohaterką „Chirurgów” (choć nie znika z ekranu całkowicie). To dobra okazja, by zastanowić się nie tylko nad tym, co oznacza to dla popularnego serialu, lecz również by przypomnieć, skąd wzięła się jego olbrzymia popularność. Od czasu gdy „Chirurgowie” debiutowali w amerykańskiej telewizji, świat przeszedł kilka sejsmicznych wstrząsów: od #MeToo i narodzin ruchu Black Lives Matter po triumfy skrajnej prawicy i pandemię koronawirusa. Na wszystkie z tych wydarzeń „Chirurgowie” reagowali w kolejnych sezonach, stając się zwierciadłem, w którym mogli przejrzeć się nie tylko amerykańscy widzowie. O sukcesach Shondy Rhimes, karierze Ellen Pompeo oraz kulturowym – a także politycznym – znaczeniu „Chirurgów” opowiada krytyczka filmowa Ola Salwa.