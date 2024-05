„Reniferek”: serial o obsesji i lęku. Rozmawiamy z polską reżyserką czterech odcinków

Polskim widzom „Reniferek” pozwolił m.in. odkryć rodaczkę od lat pracującą w Wielkiej Brytanii: reżyserką czterech odcinków jest Weronika Tofilska. Czy to będzie przełom w jej karierze?

Brytyjski „Reniferek” okazał się jednym z najgłośniejszych seriali Netflixa w ostatnich miesiącach. Bolesna, choć niepozbawiona ironii i czarnego humoru opowieść o stalkingu, przemocy seksualnej, wypieraniu emocji, lecz również pragnieniu sławy i uznania oraz cenie, jaką czasem trzeba za nie zapłacić, powstała na podstawie przeżyć scenarzysty Richarda Gadda, który zagrał również główną rolę. Polskim widzom „Reniferek” pozwolił także odkryć dla siebie rodaczkę od lat pracującą w Wielkiej Brytanii: reżyserką czterech odcinków serialu jest Weronika Tofilska, do tej pory realizująca przede wszystkim krótkie metraże i pracująca przy widowiskowych serialach, takich jak „Ferajna z Baker Street” czy „Mroczne materie”.

Czy „Reniferek” okaże się przełomem w jej karierze? Co przyciągnęło ją do tego projektu i jak wyglądała praca nad scenariuszem Gadda? Jak pracować z tak delikatnym materiałem, w dodatku opartym na prawdziwych wydarzeniach? Rozmawiamy też o artystycznej drodze reżyserki, jej przyjaźni i współpracy z Rose Glass (także przy jej nowym filmie „Love Lies Bleeding”) i zastanawiamy się, co przyniesie przyszłość po „Reniferku”.